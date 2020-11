Herse rotative Pöttinger dévoile deux herses repliables pour les tracteurs de forte puissance

Pöttinger dévoile deux herses rotatives repliables de 4 et 5 m de largeur de travail. Les ingénieurs ont conçu un outil compact qui gagne 30 cm par rapport à la plupart des modèles de la catégorie pour limiter le délestage du tracteur. Sans compter les réglages simples et faciles de profondeur de travail et de hauteur de lame de nivellement.

Deux herses rotatives repliables supplémentaires débarquent sur le marché dès maintenant ! Il s'agit de deux modèles Lion de 4 et 5 m de largeur de travail d'origine Pöttinger. Nom de code : Lion 403 C et Lion 503 C. De quoi occuper les tracteurs dont la puissance grimpe jusqu'à 320 ch.

Lors du développement de la série 103 C, les ingénieurs de la marque ont tenu compte des exigences actuelles mais aussi à venir. Notamment en termes de commandes et de flexibilité. Tous les réglages, tels que la profondeur de travail et la hauteur de la lame de nivellement, sont positionnés sur le côté de l'engin. Objectif : être facilement accessible et ergonomique car les agriculteurs les utilisent seulement s'ils sont pratiques.

2,55 m de largeur repliée et un centre de gravité plus proche

Le système de repliage a été développé en intégrant à l'outil pour gagner en compacité. L'installation est plus courte et permet de gagner 30 cm par rapport aux autre matériels de sa catégorie. Le centre de gravité est plus proche de l'essieu arrière du tracteur, ce qui limite le délestage de l'essieu avant. Sur route, les deux modèles se replient pour que la largeur ne dépasse pas le gabarit routier de 2,55 m. De quoi répondre aux règles de circulation.

Globalement, la puissance des tracteurs augmente et les producteurs attendent davantage de polyvalence de leurs équipements. La herse peut donc être combinée à la rampe de semis, en association avec une trémie frontale. L'ensemble gagne également en longueur en vue de rapprocher le poids de celle-ci du tracteur. Moins de report de charge, donc plus de maniabilité.

Réglages centralisés sur le côté de la machine

Les deux modèles bénéficient de quatre rotors par mètre de largeur de travail, donc nécessite moins de puissance à largeur équivalente. Le réglage de la profondeur s'effectue directement sur le côté de l'outil. L'opérateur adapte facilement le réglage en fonction de la structure qu'il souhaite. Il suffit de déplacer la barre de poussée intégrée, munie d'une réglette, pour atteindre la position souhaitée. Le réglage s'opère par palier de 1 cm.

Côté lame de nivellement, elle est automatiquement guidée par le rouleau. Elle ne dépend donc pas de la profondeur de travail ! Sa distance par rapport aux dents reste identique quelle que soit sa hauteur. Le dispositif est brevetée par le constructeur et garanti la qualité du lit de semence. À l'arrière, le rouleau termine le travail. L'agriculteur a le choix entre le rouleau packer, prisme et profilé. Les versions packer et prisme bénéficient chacune de deux diamètres.

