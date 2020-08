Travail du sol Pôttinger Terria : le déchaumeur qui a la dent longue !

Pôttinger étoffe son offre de déchaumeurs à dents traînés grâce à l'arrivée de Terria. De 4 à 6 m de largeur de travail, l'outil bénéficie d'un système de nivellement à disques concaves et de plusieurs rouleaux.

Pöttinger lance son nouveau déchaumeur à dents traînés nommé Terria. Plusieurs largeurs existent entre 4 et 6 m et deux versions à 3 ou 4 barres sont disponibles grâce aux modèles 4030, 5030, 6030 et 4040, 5040 et 6040. Selon le constructeur, l'outil permet de travailler au choix en mode superficiel ou pour fragmenter les mottes en profondeur.

Les dents sont réparties de manière symétrique, en miroir, le long de la ligne de traction. La disposition assure la bonne pénétration dans le sol, sans effet de traction latérale. Et ce même en conditions difficiles. Le dégagement sous châssis est important, de sorte à maintenir le flux de terre constant, même en présence de chaumes ou de résidus de récoltes importants. En termes de profondeur de travail, l'agriculteur a le choix de 5 à 35 cm.

Sécurité non-top mécanique ou hydraulique

Pour travailler sans interruption, la marque installe sa sécurité non-stop. La gamme propose donc la sécurité mécanique Nova de 600 kg de force de déclenchement ou le dispositif hydraulique dont le réglage oscille jusqu'à 650 kg. L'intensité de travail de chaque dent peut être modifié grâce aux deux positions. Elles travaillent soit à plat, soit inclinées et bénéficient d'un boulon à cisaillement pour renforcer l'aspect sécurité. Les ailettes peuvent également changer de position selon que le fermier travaille superficiellement ou en profondeur.

Question soc, plusieurs possibilités : le modèle classique appelé Durastar ou le Durastar Plus pour les conditions plus extrêmes. Nouveauté : le soc étroit Duratsar de 40 mm. Il convient plutôt au travail en profondeur, sans les ailettes. Il a été renforcé via une plaquette de carbure installée à la pointe du soc.

Chariot de transport à deux ou quatre roues

Les roues de transport sont intégrées au milieu des dents histoire de limiter leur longueur. Selon la largeur de travail, le déchaumeur Terria bénéficie du chariot de transport à deux roues ou, en option, de la version à quatre roues. Celui-ci assure la répartition du poids au sol et le préserve ainsi du tassement.

Point de vue réglage de la profondeur, le système hydraulique est installé sur chaque modèle. La roue de jauge et le rouleau maintiennent l'outil au niveau sélectionné. Et pour le suivi du terrain dans le sens d'avancement, les ingénieurs autrichiens montent un vérin hydraulique. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi utiliser ce dispositif pour transférer du poids sur le tracteur et gagner en traction.

Disques de nivellement concaves sans entretien

Des disques de nivellement concaves sans entretien sont fixés par paires. C'est le rouleau qui guide leur profondeur. Ainsi, il n'est pas utile d'adapter de manière répétée la profondeur de travail. Plusieurs modèles de rouleaux existent : la version profilée, profilée en caoutchouc ou le tandem Conoroll.

