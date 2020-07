Déchaumeur à disques Orion 1 100 kg au mètre : de la haute couture qui pèse lourd chez Duro

Le fabricant français Duro alourdit son déchaumeur à disques pour gagner en stabilité à grande vitesse. Structure lourde et solide en acier, 80 cm de dégagement sous bâti, disques de 620 mm de diamètre forgés à Niaux, avec 120 cm entre chaque rangée... un outil made in France de haute couture au service des agriculteurs.

Duro cherche à stabiliser le comportement de l'Orion à grande vitesse. Le constructeur installe une poutre principale massive en acier de 250 par 250 mm et un châssis en acier HLE de 150x100 mm, auquel il ajoute des disques crénelés de 620 mm de diamètre. Une taille supérieure à celle généralement installée sur les outils de grande largeur bénéficiant d'une suspension élastomère.

À lire aussi >> Catros : une version XL de 4 à 8 m chez Amazone

Le peigne herse, équipement de série, est intercalé entre les deux rangées de disques pour mieux casser les mottes. Le dispositif mélange la terre et les débris végétaux sur 6 m de large. Les roues de stabilisation sont installées à l’avant et l'essieu de transport bénéficie de roues de 520/50 R17 de dimension. Résultat : plus de poids pour alourdir l'outil et avoir environ 1 100 kg au mètre, soit 7 t pour un modèle de 6 m.

Des disques de 6 mm sortis des forges de Niaux

Sous le châssis de l'Orion, le dégagement est de 80 cm. L'espace entre les rangées de disques est de 120 cm, ce qui permet de travailler dans les résidus sans risquer le bourrage. De série, le déchaumeur bénéficie du terrage hydraulique, du freinage pneumatique et du système de repliage Duro qui abaisse le centre de gravité au transport.

Côté disque, ils sortent tout droit des forges de Niaux et mesurent 6 mm d'épaisseur. Les paliers sont sans entretien pour garantir leur durée de vie. D'autres largeurs, en mode porté ou semi-porté, devraient compléter l'offre du fabricant français.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net