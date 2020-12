Semoir Lemken La précision du semis améliore le potentiel de rendement du maïs

Pour prouver l'efficacité de sa technique de semis en quinconce, Lemken a mené un essai comparant la méthode avec le semis classique. Rendement et qualité s'améliorent grâce au gain d'espace de 70 % et donc la baisse de concurrence envers l'eau et les éléments nutritifs.

Lemken s'est penché sur le potentiel de rendement du maïs en fonction de la technique de semis utilisée. Le constructeur a donc comparé la méthode en ligne classique avec la technique des rangs en quinconce baptisée DeltaRow pour le matériel de la marque.

À lire aussi >> Déchaumage superficiel - Le Karat 9 de Lemken gagne en polyvalence grâce aux socs DeltaCut

L'essai a été conduit dans le cadre d'une thèse avec l'université des sciences appliquées d'Osnabrück en Allemagne. Chaque modalité de mise en place a mis en exergue les effets positifs liés au DeltaRow, bien qu'ils soient plus significatifs quand la densité augmente. À huit graines/m², le rendement du maïs est supérieur de 4,5 % et sa teneur en énergie nette de lactation (NEL) 8,2 % plus importante. L'énergie métabolisable augmente de 7,9 % et le rendement gaz pour la méthanisation est là encore meilleur de 5,4 %. Les données sont établies en comparaison avec celle du résultant du maïs semé sans le DeltaRow.

Semis en quinconce = plus d'espace et moins de concurrence entre plantes

Clairement, l'analyse met en exergue les avantages en termes de rendement et de qualité. Ceux-ci s'expliquent par le gain d'espace, 70 % plus important qu'avec l'implantation traditionnelle. Plus d'espace également pour le développement du système racinaire et donc une moindre compétition des plantes entre elles face à la ressource en eau et aux éléments nutritifs. L'effet est positif sur le développement des plants de maïs.

L'essai a été mené dans une parcelle de Borken en Rhénanie du Nord-Westphalie. Il a été mis en place au printemps 2020. Les grandes parcelles ont permis d'étudier l'influence de la densité de semis (7, 8 et 9 grains/m2) et de la technique de semis sur le rendement et sur la qualité de la récolte de maïs. Travail du sol, variété, date de semis et de récolte étant identiques dans toutes les modalités de l'essai.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net