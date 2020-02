Destruction des couverts végétaux Front Cutter : le rouleau Faca d’Agro-Masz distribué par Agripartner

Agripartner se lance dans la distribution de rouleaux Faca destinés à détruire les couverts végétaux. Les plantes ainsi écrasées forment un paillage utile au sol : moins d'évaporation de l'humidité du sol, la matière organique se dégrade et fournit des éléments fertilisants, la levée des adventices est retardée... un outil bénéfique quelle que soit le type d'agriculture.

Le rouleau Faca semble être une alternative intéressante au glyphosate en matière de destruction des couverts végétaux. C'est du moins l'idée chez Agripartner, qui distribue dorénavant le rouleau Front Cutter d'Agro-Masz ! En agriculture conventionnelle, biologique ou de conservation des sols, le Faca trouve sa place partout. Son fonctionnement : rabattre la tige des plantes et la découper sans remuer le sol pour éviter la germination des adventices.

Les végétaux sont donc écrasés et forment une sorte de paillage en surface. De quoi préserver la vie du sol, conserver l'humidité et restituer l'engrais via la dégradation des plantes. Autre avantage : la levée des adventices est plus difficile, elles poussent moins rapidement.

Des lames montées en décalé pour plus de stabilité

Point de vue conception, le Front Cutter bénéficie de lames d’usure réversibles et boulonnées en acier haute dureté (450 HB). Elles ont une section de 8 cm de large et sont fixées en décalé sur le même arbre. Ce qui garantit la stabilité de l'outil tout en exerçant une pression homogène sur toute sa largeur. À son passage, le système découpe des segments de 17 cm et blesse la tige à la base, au plus proche du collet, pour éviter que la plante ne reparte.

Deux rouleaux de 380 mm de diamètre offre une grande vitesse de rotation et facilite le débourrage. La largeur de travail est de 3 m. Le châssis auto-directionnel améliore le confort de conduite, même à 15 ou 20 km/h. Il s'attelle à l'avant du tracteur et peut donc être utilisé seul ou en combinaison avec un déchaumeur ou un semoir par exemple. Un passage unique qui permet à l'agriculteur de gagner du temps.

Lestage additionnel pour plus d'agressivité

Pour plus d'agressivité, l'agriculteur peut ajouter des masses additionnelles pour lester l'équipement. Selon le constructeur, l'outil de 770 kg nécessite un tracteur de 100 ch de puissance seulement.

