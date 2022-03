Semoir traîné Le Terrasem gagne en largeur et en polyvalence chez Pöttinger

Pour augmenter son débit de chantier et répondre aux besoins variables des producteurs, Pöttinger dévoile deux modèles supplémentaires à la gamme Terrasem.

Pöttinger étoffe sa gamme de semoirs et ajoute deux largeurs : le V 8000 de 8 m et le V 9000 de 9 m. Pour permettre aux agriculteurs d'être efficaces lors des fenêtres d'intervention qui souvent sont de plus en plus courtes, le constructeur autrichien renforce sa série d'outils baptisée Terrasem.

La nouvelle génération traînée peut être équipée en mode sur mesure pour s'adapter au mieux aux conditions de la ferme. Sa herse à disques constitue l'élément principal du travail du sol. Ce qui fait du semoir l'outil idéal pour semer en présence de résidus importants ou dans les mulch. Les disques Wave Disc (en option) permettent d'ameublir la bande dans laquelle la semence sera déposée. En version Classic, à savoir sans l'outil de travail du sol, l'efficacité du semoir en termes de régularité est remarquable. En outre, la grande largeur de travail cumulée à la vitesse de travail élevée offre un débit de chantier important.

Le doseur monte encore en précision

L'unité de dosage garantit la précision de la densité, quelle que soit la graine implantée. Les modèles V 8000 D et V 9000 D bénéficient de deux doseurs installés de série et d'une trémie de 5 600 l de capacité. L'équipement gère des densités allant de 1,5 à 420 kg/ha, le tout à 12 km/h. Le débit s'adapte directement depuis la cabine sans que l'opérateur ne quitte son siège.

À souligner aussi la polyvalence en matière de semis : l'engin est capable de gérer une ou deux semences, voire un mélange des deux dans le même sillon. La levée devrait être idéale en fonction des conditions que chaque espèce requiert. Outre la possibilité de semer en mélange, l'agriculteur peut aussi semer une culture et fertiliser en un seul passage. Sans oublier les micro-granulés ou les plantes compagnes. Bref, il est presque possible de tout faire avec cette génération de Terrasem Z.

