Farm Machine 2022 Le Väderstad Proceed sème la victoire dans sa catégorie !

Dans la catégorie semoirs, la Farm Machine 2022 est le Väderstad Proceed. Les jurys ont particulièrement apprécié sa précision et son côté "couteau suisse". En effet, l'espacement des rangs réglable et les disques interchangeables permettent de semer à la fois des céréales et du maïs avec une seule et unique machine.

Dans la catégorie semoirs, la Farm Machine 2022 est le Väderstad Proceed. Ce semoir offre la possibilité de semer les graines de céréales, de colza, de betterave sucrière, de pois, de maïs, à une profondeur et une position très précises. Un semis précis de la zone travaillée « Cela élargit les possibilités de semis de précision telles que nous les connaissons dans les céréales », explique-t-il. Mais le Proceed a également marqué des points avec le jury pour son adaptabilité en continu de la dose et de la profondeur de semis, permettant un travail spécifique à la zone d'une parcelle. « Un semoir de précision unique pour autant de cultures différentes est une nouveauté sur le marché », résume Thomas Musch-Edelmayr, membre du jury Farm Machine, du média agricole autrichien Bauernzeitung. « Ainsi, les Suédois ont donné un nouvel élan au marché des semences », déclare Thomas. Quantité de semences divisée par deux, même rendement Lors d'essais au champ, le constructeur affirme qu’il a réduit de moitié le quantité de semences et que les rendements sont restés identiques. Avant que le Proceed ne place une graine, un pré-rouleau nivèle le sol en garantissant des conditions égales pour chaque grain. La pression des pré-rouleaux est réglée hydrauliquement. Les unités de semis du Proceed sont alimentées électriquement, ce qui permet à la fois la coupure de tronçon et la modulation de dose. Lire aussi : Inspire et Tempo L Central Fill entrent au catalogue Väderstad Pour les céréales, le Proceed offre un espacement des rangs de 225 ou 250 mm. En changeant rapidement les disques de graines, il est possible de semer la betterave sucrière ou le colza à 450 ou 500 mm. Vous pouvez également travailler avec un espacement des rangs de 750 mm pour le maïs, le tournesol ou le coton. Dans la shortlist de la catégorie semoirs de Farm Machine 2022 se trouvaient le Lemken Solitair DT, le Pöttinger Aerosem VT et le Väderstad Proceed. Cliquez pour lancer la vidéo.

