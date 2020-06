Info firme Lemken abandonne la pulvérisation conventionnelle !

Pour répondre aux enjeux environnementaux, Lemken met fin à la production de pulvérisateurs conventionnels. Le constructeur allemand se concentre dorénavant sur la pulvérisation ciblée en association avec les outils de désherbage mécanique du Néerlandais Steketee.

Pour répondre aux attentes environnementales en termes de protection des plantes, Lemken annonce l'arrêt de la production des pulvérisateurs conventionnels. Selon Anthony Van Der Ley, directeur général de la marque : « Au bout de plus de 10 ans, Lemken n'a pas atteint la taille critique sur le marché.

Face au durcissement des contraintes réglementaires, la marque estime ne pas trouver le standard qui lui permette d'atteindre le volume satisfaisant, pour répondre à ses exigences en termes de qualité et aux besoins des agriculteurs. » Sans compter que l'augmentation des restrictions du côté des produits phytosanitaires ne devrait pas favoriser le marché. Ce qui a poussé l'Allemand à cesser son activité malgré le fait qu'il avait lancé de nouveaux modèles à l'Agritechnica 2019.

Associer outil et technologie et développer l'auto-apprentissage

Résultat : les gammes d'outils de travail du sol, de semis et de protection des plantes devraient en bénéficier grâce à des matériels innovants. L'équipe "Crop Care" se focalisera par exemple sur des solutions plus durables, y compris les épandeurs d'engrais d'origine Sulky lancés dernièrement.

L'acquisition du Néerlandais Steketee devrait permettre au constructeur d'associer le désherbage mécanique et la pulvérisation inter-rang sélective ou le traitement localisé. Anthony Van Der Ley précise que « la tendance est d'accompagner la demande croissante en matière de désherbage mécanique avec un pilotage ingénieux. Steketee dispose non seulement d'une gamme de bineuses innovantes mais de son guidage par caméra. Notre objectif est de relier nos outils à nos solutions numériques, et travailler le deep learnig (auto-apprentissage). »

Plus de place pour les outils de travail du sol et les semoirs

L'usine de pulvérisateurs installée à Haren est maintenue. Elle devrait même être agrandie pour y assembler les semoirs. Le site principal d'Alpen va libérer de l'espace et recevoir la fabrication de matériel de travail du sol. Les agriculteurs ayant un pulvérisateur bleu à la ferme pourront continuer de s'approvisionner en pièces détachées. Et ceux qui souhaitent commander, le carnet reste ouvert et les machines seront livrées jusqu'en fin d'année !

