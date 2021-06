Pulvérisateur automoteur Mazzotti intègre la technologie John Deere

Après avoir repris le constructeur Mazzotti en 2017, John Deere propose deux automoteurs de pulvérisation aux concessionnaires français, l'Iris et le Maf. La marque a démarré l'intégration de sa technologie à bord des engins pour augmenter l'efficience des machines.

En 2020, le réseau de distribution John Deere a ajouté deux modèles de la gamme d'automoteurs Mazzotti à son catalogue : l'Ibis et le Maf. Deux machines qui complètent l'offre du constructeur, qui propose son R41i fabriqué aux Pays-Bas.

La société Mazzotti a été fondée en 1948 et s'est spécialisée dans la fabrication d'automoteurs de pulvérisation, dont la gamme s'étend du petit modèle plutôt destiné aux applications maraîchères, jusqu’à celui de plus grande capacité de type grandes cultures.

Terminal Mazzotti Tera 10 en cabine

Les engins baptisés Maf 3180HP et 3580HP sont conçus pour recevoir respectivement 3 100 et 3 500 l de liquide en cuve et capables d'épandre sur 24, 28, 30, 32 et désormais 33 m de largeur. Pour mémoire, la marque avait repris Mazzotti en juillet 2017 et a fait évoluer les équipements grâce à la technologie des ses propres machines depuis.

En 2021, les automoteurs évoluent davantage et intègrent des composants John Deere. C'est le cas notamment du poste de conduite, qui a été modifié pour recevoir la protection de classe 4. Autre apparition : le mono-levier multifonctions, et le terminal Mazzotti Tera 10. Il contrôle la partie véhicule ainsi que, pour la pulvérisation une console de quatrième génération (4240 ou 4640) équipée du récepteur SF6000 pour le guidage.

Sans oublier l’accessibilité à la cabine, qui a été revue pour sécuriser les opérations. À l'image de la passerelle qui entoure le bloc moteur, dont l'objectif est de renforcer la sécurité dans les phases d'entretien quotidien. L'opérateur profite également de compartiments de rangements, pour stocker ses EPI et ses produits ; ils sont situés autour de la cabine.

M-Spray : un air de famille avec le PowrSpray des traînés R700 et R900

Autre nouveauté : la gamme Maf propose le système de pulvérisation M-Spray, qui n’est pas sans rappeler le PowrSpray des pulvérisateurs traînés R700 et R900. La technologie repose sur la séparation des circuits de remplissage et de pulvérisation avec deux pompes centrifuges, pour réduire les temps de remplissage et d’incorporation et pour limiter les volumes morts de la machine.

L'installation gère automatiquement le remplissage de la cuve jusqu’au rinçage grâce au panneau de commande intégré au poste de travail. Chaque commande est aussi disponible directement en cabine. La fonction M-Spray pilote la pause active, qui neutralise le remplissage de la cuve principale au profit du circuit d'ajout des produits de l'incorporateur de 50 l. Celui-ci reste alimenté en eau claire pendant toute l’incorporation.

