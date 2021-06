Stratégie Smart Industrial John Deere L'Allemagne reprend les commandes et supprime le poste de Rémi Hanot

John Deere revoit sa stratégie à périmètre mondial pour gagner en réactivité et s'adapter plus agilement à l'évolution du marché. En France, c'est Rémi Hanot, le directeur de succursale, qui saute. Les responsables de services rapporteront dorénavant directement à l'Allemagne.

John Deere annonce la mise en place de sa stratégie "Smart Industrial" en France. Quesako ? En clair, le constructeur s'est engagé dans une transformation importante visant toutes les fonctions de l’entreprise à l'échelle mondiale. Le commerce et le marketing européen n'y échappe pas. En France, l'organisation devrait être rendue plus agile pour répondre plus rapidement aux évolutions du marché.

Selon Alex Sayago, vice-président Sales & Marketing Région 2 : « L’objectif de la stratégie est d’apporter une valeur économique supérieure et plus durable aux agriculteurs par le développement de solutions sur l’ensemble de leur système de production, en accélérant notre différenciation dans le domaine des nouvelles technologies et en améliorant leur expérience tout au long du cycle d’utilisation des machines. »

Évolution au sein de la filiale française

Résultat : la branche commerciale et marketing de la filiale française évolue à compter du 1er Juillet 2021. Plus de directeur de succursale, poste occupé par Rémi Hanot, les responsables de services rapporteront directement à leurs responsables européens basés à Walldorf en Allemagne. Par conséquent, Rémi Hanot quittera John Deere France le 30 Juin 2021. Richard Johnson, directeur "Sales & Marketing Western Europe", le remercie pour le travail accompli et le développement important des activités en France.

