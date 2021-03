[Inédit] Vu sur Facebook Vroom Vroom... quand John Deere fait dans la moto !

Après les "deux chevaux", John Deere se lance dans la moto ! La peinture personnalisée de cette Hoss Boss V8 de 5,9 l en jette et si cela ne suffit pas à se faire remarquer, reste à démarrer le moteur. Le son en dit long sur les performances de la bête ! Le cerf installé sur le capot du tracteur risque de changer de sens, voire de s'enfuir !

Cliquez sur la flèche pour lancer la vidéo Facebook

Après les véhicules 2CV, John Deere s'attaque désormais aux deux roues ! Pas sûr que les non-initiés reconnaissent la moto présentée dans la vidéo du post publié sur le compte Facebook d'Adolfo Lembo. Par contre, tous les passionnés de belle mécanique et de deux roues aimeraient l'avoir au garage. Il s'agit du modèle V8 de Boss Hoss de 5,9 l de cylindrée. Sa particularité : elle a revêtu sa robe vert et jaune aux couleurs John Deere.

Un V8 de 5,9 l qui vrombit

Impossible de ne pas se retourner sur une machine pareille tant son moteur V8 vrombit et offre un son sourd. Le couple a de quoi déplacer une charrue ! Difficile de connaître la puissance exacte de l'engin. Sa grande sœur, la version de 6,2 l, développe 485 ch, autant dire presque autant que les modèles de tracteurs vert et jaune les plus puissants.

Seule certitude : la machine envoie du lourd. Alors, pour ceux qui en ont assez de la 2CV pour partir en week-end, il suffit d'un gros chèque chez le concessionnaire pour s'offrir l'une des plus grosses motos américaines. Avec quelques options, la facture peut vite grimper à plus de 100 000 euros. De ce côté-là, pas sûr que pour vous ayez autant de chevaux sous la pédale pour le prix avec un tracteur !

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net