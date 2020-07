Vu sur les réseaux sociaux Saviez-vous que John Deere avait produit ses propres 2 CV ?

Sébastien Duquef Terre-net Média

Nicole et Fernand Fleury partent en vacances à bord de leur "deuche camionnette" aux couleurs John Deere tractant la caravane faite maison. De quoi en alerter plus d'un et attirer tous les regards en période de moisson.

Nicole et Fernand Fleury, vivant à Saint-Christophe-le-Jajolet au sud d'Argentan dans l'Orne, attirent les regards lorsqu'ils sillonnent les routes rurales. Et pour cause ! Sa 2 CV camionnette aux couleurs John Deere fait des envieux et ne passe pas inaperçue dans la campagne. À lire aussi >> Vu sur les réseaux - « Antifarmer, tu perds ton sang froid », la vidéo qui enflamme le net ! Sans compter sa remorque transformée en caravane qui, elle non plus, ne passe pas inaperçue. Le septuagénaire l'a entièrement fabriquée en partant d'un châssis de marque Erka selon le post publié sur FaceBook par "le journal de l'Orne". Un châssis de remorque, du contreplaqué, de la tôle Le retraité a acheté du contreplaqué de 10 mm pour fabriquer les côtés et de la tôle pour le toit. L'arrondi s'est formé en fixant la tôle sur les côtés. Cinq couches de vernis plus tard, le couple est fin prêt, destination les vacances. Selon Fernand : « il suffit d'être un peu bricoleur pour réaliser ça. J'y ai passé six à sept heures par jour pendant trois semaines. » Autant dire que le convoi se fait rermarquer sur la route. Surtout en période de moisson où les agriculteurs sont tous dans les champs. Le vert et jaune de la "deuche" attire l'œil ! Et si le constructeur ajoutait la voiture à son catalogue ?

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également