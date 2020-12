Kverneland XHD : le nom de code des pièces d'usure au carbure de tungstène

Kverneland renforce ses pièces d'usure grâce à des plaquettes de carbure de tungstène au design travaillé en vue d'enrouler les bords d'attaque des pièces. Moins de résistance sur les pièces et plus de longévité. C'est l'atout principal de la gamme XHD disponible dès maintenant.

Kverneland vient de présenter sa gamme de pièces d'usure au carbure de tungstène baptisée XHD. Des plaquettes protègent la surface et le bord d'attaque de la pièce, grâce au design qui intègre l'enroulement autour du bord. Résultat : le bord reste plus tranchant et résiste mieux aux chocs et aux ruptures en cas d'impacts violents.

Pour les charrues, le constructeur ajoute des pièces aux pointes déjà existantes : socs, contre seps, étraves et socs de rasettes. Côté herses rotatives, les dents en carbure Kverneland XHD bénéficient de plaquettes arrondies ayant une conception leur permettant de mieux répartir la résistance. La gamme complète XHD est déjà disponible pour les outils à dents.

Les semoirs de précision Monopill peuvent aussi profiter de soc en carbure, afin de garantir la précision de la mise en terre. Le métal utilisé pour les pièces XHD reçoit le même traitement thermique que les pièces d’origine, la plaquette de carbure de tungstène est ajoutée ensuite.

