Une « enveloppe de 400 millions d'euros », financée par le plan France 2030, servira à subventionner ces achats qui doivent aider à « préparer la transition environnementale et écologique » de l'agriculture, a déclaré Marc Fesneau lors d'un point presse au Salon de l'agriculture. Un quart de cette somme sera destiné à la seule filière fruits et légumes et figure déjà dans le plan de soutien de 200 millions d'euros visant à faire reculer les importations. La subvention financera « 20 à 40 % » du coût d'achat d'un équipement, avait précisé le ministre.

Depuis le 6 mars 2023, et jusqu'au 31 décembre, Franceagrimer a ouvert un guichet unique pour centraliser les demandes de subvention. Les agriculteurs peuvent choisir parmi une sélection de 23 équipements « dont on estime qu'ils sont l'objet d'une innovation », dans des domaines tels que la « modernisation des serres, les systèmes d'irrigation, la robotique, la rénovation d'un certain nombre de structures », a précisé le ministre.

La liste des 23 équipements éligibles

Matériels subventionnés à hauteur de 20 %

Semoir trois trémies e-drill maxi plus (Kverneland)

Dispositif Démétair FreeCooling (Airgaia)

Tracteur T6 Méthane Power (New Holland)

Matériels subventionnés à hauteur de 30 %

Helios Vigne (UV Boosting)

Irricrop (Sencrop)

Enrouleur Optima (Irrifrance)

Sencrop Plus (Sencrop)

Sonde Météus (Isagri)

Station Météus (Isagri)

Robot d’alimentation Aura (Kuhn)

Robot d’alimentation AF R4D4 (Jeantil)

EKA (Rousseau)

Descentes de pulvérisation Bliss EcoViti (Bliss Ecospray)

Matériels subventionnés à hauteur de 40 %

Robots Trektor mini, midi et maxi (Sitia)

Tracteur électrique Alpo (Sabi Agri)

Dispositif LeafCrop (Sencrop)

Datagrain (Javelot)

Démét'air Airgaia (Airgaia)

Robot Bakus et ses outils (Vitibot)

Canne EclairVale (La Canne Vale)

Marc Fesneau a rappelé que ce dispositif de soutien s'inscrivait dans le déploiement de la « troisième révolution agricole » qui doit notamment aider les exploitants à faire face au changement climatique.

Un dispositif qui fait des vagues chez certains constructeurs

Ce dispositif n'est pas sans faire de vagues dans le secteur des agroéquipements. Selon nos sources, certains constructeurs s'estiment lésés par un dispositif dans lequel leur matériel n'a pas été retenu dans la liste des équipements subventionnables, créant ainsi, selon eux, une concurrence déloyale. Entre deux machines répondant au même besoin, un agriculteur aura effectivement tendance à se tourner vers celui pour lequel il pourrait bénéficier d'une subvention de 20 à 40 %, réduisant d'autant le coût.