Claas, AgXeed et Amazone s'unissent pour développer l'agriculture autonome

La pénurie de main d'œuvre est une réalité à l'échelle mondiale. C'est ce qui conduit l'industrie agricole à développer des technologies à haut degré d'automatisation, pour ne pas parler de matériels totalement autonomes. L'objectif n'est donc pas de remplacer la main d'œuvre existante, mais bel et bien de pallier le déficit en libérant du temps aux opérateurs en vue de se concentrer sur les tâches nécessitant le plus d'expertise. En 2023, la récolte de céréales en Europe du Nord et en Europe centrale fut le bon exemple : celle-ci ayant dû être retardée à cause des conditions météorologiques, il a fallu gérer de front les moissons, le déchaumage, la préparation des sols et les semis de cultures intermédiaires ou des cultures suivantes. Des pics d'activité qui pourraient être maîtrisés dorénavant même avec du personnel moins expérimenté.

Force est de constater que pour progresser davantage, les constructeurs doivent mutualiser leur force. C'est ce que Claas, AgXeed et Amazone font avec la naissance du projet nommé Advanced Automation et Autonomy. A souligner que Claas et Amazone sont tous deux actionnaires minoritaires au capital du néerlandais AgXeed. Un appel est lancé aux autres marques qui souhaiteraien les rejoindre d'ici Agritechnica.

Le consortium "3A" est déjà en mesure de commercialiser son logiciel de planification et d'exécution de tâches, qui n'était exploitable jusqu'à présent qu'avec des robots agricoles autonomes. En l'associant à l'AgXeed Box, le dispositif peut désormais commander les tracteurs et leurs outils. Du coup, les travaux peuvent être exécutés de manière partiellement ou entièrement autonome. De la planification du chantier à son exécution, en passant par l'analyse des données, chefs d'exploitation et opérateurs ont dorénavant la vie plus facile. La solution AutoTill proposée par Amazone sur ses cultivateurs et celle de Claas appelée Autonomy Connect gèrent le travail, de la planification à la réalisation.

Des interventions techniques de pointe entièrement automatisées

Les chantiers actuels reposent sur les lignes A-B ou les contours A-B pour l'autoguidage des attelages sur ces traces. Sans oublier d'optimiser les passages voire, de cartographier l'épandage ou le traitement. Avec l'approche 3A, l'idée est d'aller encore plus loin en cherchant à optimiser les processus dès la phase de préprogrammation du chantier. Pour y parvenir, celle-ci intègre les points de départ et d'arrivée du chantier, ainsi que les fourrières et le pilotage spécifique de l'outil sur des surfaces partielles (coupures de tronçons). La préplanification avec des paramètres machines réels, par exemple avec des données sur le relevage arrière et les fonctions hydrauliques pour l'adaptation de la profondeur de travail et l'intensité du travail de la machine, permet, avant même l'exécution réelle du chantier, de programmer des modifications dynamiques des réglages de l'ensemble tracteur/outil. De quoi réhausser le niveau de technicité des travaux au champ, le tout en étant automatisés ! L'opérateur peut exécuter en parallèle d'autres tâches en cabine, dans son champ ou carrément depuis son exploitation.

En termes de planification des chantiers, l'agriculteur utilise soit le système Claas Farm Management Informations System (FMIS), soit le portail AgXeed sur lequel il est possible de programmer les passages et de cartographier l'épandage. Outre le confort, la technologie prend maintenant le relai sur le chauffeur en comparant continuellement les informations collectées pendant la préparation du sol avec celles fournies par le tracteur, de quoi délester le conducteur des tâches de surveillance des opérations. Résultat : qu'il s'agisse du tracteur ou de l'outil, chaque intervention est exécutée selon ce que l'agriculteur a programmé en amont.