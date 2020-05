Risque sécheresse en 2020 Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté particulièrement exposées

Amélie Bachelet Terre-net Média

Le ministère de la transition écologique et solidaire a publié une carte des territoires à risque face au manque d'eau. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté sont celles où le risque apparaît le plus élevé. Plus globalement, c'est la partie est de la France qui est la plus exposée à ce risque sécheresse.

