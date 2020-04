Prévisions saisonnières de Météo France Mai, juin et juillet 2020 devraient être plus chauds que la normale

Le début d'année 2020 est déjà « le plus chaud jamais mesuré » en France, et ce n'est pas fini ! Selon les prévisions saisonnières de Météo France, les mois de mai, juin et juillet 2020 devraient également être plus chauds que la normale.

Selon un groupe d'experts de Météo France et de Mercator Ocean, « le trimestre prochain devrait être plus chaud que la normale sur toute l'Europe ». « Les pressions devraient être plus fortes que la normale sur le nord-ouest de l'Europe et les conditions anticycloniques seraient renforcées sur l'Europe occidentale ».

Pour mai, juin et juillet 2020, il faut donc s'attendre à un temps plus sec et chaud que la normale. Côté précipitations, « elles devraient être déficitaires sur le nord-ouest du continent alors qu'aucun scénario n'est privilégié ailleurs. »

Le groupe d'experts précise que « contrairement aux prévisions classiques qui donnent des informations détaillées et locales pour les jours à venir, les prévisions saisonnières permettent, au mieux, de dégager une tendance générale à l'échelle de l'Europe de l'Ouest sur le trimestre qui suit (plus ou moins chaud, ou plus ou moins humide que la normale). »

Prévisions saisonnières || Le trimestre prochain devrait être plus chaud que la normale sur toute l'Europe. Les précipitations devraient être déficitaires sur le nord-ouest du continent alors qu'aucun scénario n'est privilégié ailleurs.



?? Plus d'infos : https://t.co/xM9f0Cga41 pic.twitter.com/y39lZnv8pz — Météo-France (@meteofrance) April 30, 2020

Un début d'année « le plus chaud jamais mesuré »

Concernant la France, le début d'année 2020 est déjà « le plus chaud jamais mesuré », selon Météo France : « la température depuis le début de l'année 2020 atteint, en moyenne sur la France, 9,6 °C, soit une anomalie de + 2,3 °C par rapport à la normale 1981-2010 ». Pour le mois d'avril, la température moyenne est même 3 degrés au-dessus de la normale !

??? Du 01/01/20 au 23/04/20, la température atteint, en moyenne sur la France métropolitaine, 9,6 °C, soit une anomalie de +2,3 °C par rapport à la normale 1981-2010. T°C la plus chaude mesurée sur la même période depuis le début du 20ème siècle, devant les années 2007 et 2014. pic.twitter.com/QQIpBwk7cl — Météo-France (@meteofrance) April 29, 2020

Depuis le début d'année, « l'excédent d'ensoleillement atteint 20 % sur la moitié nord du pays et jusqu'à 30 % sur un large quart nord-est. ».

Côté précipitations, le tiers nord se situe plutôt dans la normale sur les quatre premiers mois 2020, même si depuis la mi-mars, les précipitations sont plus rares. En revanche, le déficit atteint 20 à 40 % sur un large quart sud-est et jusqu'en Franche-Comté.

Soleil, températures élevées et temps sec, un cocktail qui favorise l'assèchement des sols superficiels, ce qui particulièrement visible sur le quart nord-est du pays.

Les T°C élevées pour la saison et l'ensoleillement généreux, associés à un déficit pluviométrique depuis mi-mars, ont contribué localement à un assèchement des sols superficiels. Au 23/04/2020, l'indice d'humidité des sols est ainsi déficitaire sur un large quart nord-est du pays pic.twitter.com/pTjz5XEUc7 — Météo-France (@meteofrance) April 29, 2020

Les agriculteurs de l'est de la France ont d'ailleurs partagé des photos de leur sol comme Julien_54, en Meurthe-et-Moselle.

si c’est comme chez moi tu peux y aller direct au seau! pic.twitter.com/q4779AduIV — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) April 29, 2020

Olivier Coste, agent relation cultures pour Soufflet Agriculture, partage quant à lui l'état des cultures de blé dans le sud de l'Yonne. Le manque d'eau se fait cruellement sentir !

Cet après-midi on fait un nouveau #CropTour #blés du sud de l’#Yonne,avant l’hypothétique retour des précipitations significatives.

Entre la #sécheresse sur les petites terres des plateaux du #Tonnerrois et la virose #JNO #pucerons,dans les terres à hauts potentiels. pic.twitter.com/8sl9GjrJP2 — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) April 29, 2020

