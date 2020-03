Coup de froid tardif Des gelées inquiétantes pour certaines productions... et ce n'est pas fini !

Les gelées ont été particulièrement fortes dans la nuit de mercredi à jeudi, nécessitant la mobilisation des arboriculteurs et viticulteurs pour protéger leurs productions. Les colzas pourraient être également impactés par ce coup de froid tardif qui n'est d'ailleurs pas fini. « La semaine prochaine s'annonce à nouveau fraîche voire froide avec des gelées assez fréquentes, localement marquées », annonce MeteoNews.

Les gelées ont fait leur retour depuis le début de la semaine. Mais ce jeudi matin, elles étaient particulièrement fortes. Ainsi, MeteoNews relevait - 5,3 degrès à Guéret ainsi qu'à Bormes-les-Mimosas ; - 5,6 degrés à Coulans-sur-Lizon dans le Doubs, - 6,2 degrés à Aubusson dans la Creuse, - 6,3 degrés à Montluçon dans l'Allier ou encore - 6,6 degrés à Menat dans le Puy-de-Dôme.

La neige est également tombée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Hérault notamment sur les régions de Perpignan et de Carcassonne mais aussi sur la Cote d'Azur et en Corse, un phénomène rare à cette période de l'année selon Météo France.

???? Alors qu'un épisode de froid tardif touche le pays cette fin mars, il a gelé cette nuit sur la Corse et la Côte-d'Azur. Un phénomène rare à cette période de l'année.

??Francardo (Haute-Corse) - @LaszloGelabert



?? https://t.co/0vYuM3XsXm pic.twitter.com/2pyfq1yLER — Météo-France (@meteofrance) March 26, 2020

Pour les arboriculteurs, l'inquiétude est à son maximum...

Denis Vernet, producteur notamment de pommes dans les Alpes-de-Haute-Provence a enregistré - 7 degrès ce jeudi matin. Il a tout mis en oeuvre pour sauver ses productions. C'est aussi le cas de Pauline, productrice d'abricots en Alsace.

Rebelotte ce matin, en plus froid qu'hier avec - 7 enregistré au plus froid et en prime les restes de neige d'hier ?????????????????le tout couronné par un tuyau qui pète à 3h que @serge_vernet a essayé de réparer mais un bout de raie à été perdue ?? pic.twitter.com/0BaKBOtGPI — Denis Vernet (@VernetDenis) March 26, 2020

-4°C en plaine, l'aspersion sur les pommiers tourne depuis 21h, espérons que le réseau d'eau tienne le coup jusqu'à demain matin ???????? pic.twitter.com/AV9nsjYmG3 — Denis Vernet (@VernetDenis) March 24, 2020

2ème nuit difficile dans les vergers avec lutte antigel sur la quasi totalité du territoire français pour les variétés les plus précoces notamment. Bon courage et merci à tous les arboriculteurs mobilisés pour nourrir les français malgré le confinement ! ?????????? @ChLambert_FNSEA pic.twitter.com/IRmLfy5J0u — Josselin St-Raymond (@j_saintraymond) March 25, 2020

Protection contre le gel ?? pic.twitter.com/wAVzuAKSby — Baptiste Labeyrie (@bapt_labeyrie) March 25, 2020

Les gelées sont aussi inquiétantes pour les colzas :

L'effet des gelées et du vent glacial est bien visible ce matin sur les #colza ?? On se passerait bien de ces incidents climatiques #ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/2ZWn9d6xte — Olivier Mangenot Terres Inovia (@OM_TInovia) March 24, 2020

Le temps devrait être plus doux vendredi et samedi sur la plupart des régions avant une sévère rechute du thermomètre dès dimanche, indique Frédéric Decker, météorologue chez MeteoNews. « La semaine prochaine s'annonce à nouveau fraîche voire froide avec des gelées assez fréquentes, localement marquées » précise-t-il.

