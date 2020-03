Revue des réseaux Avec le soleil, les semis de printemps avancent à bon train

Pois de printemps, lin, betteraves sucrières, quinoa, maïs... les semis de printemps vont bon train dans la campagne française cette semaine. Le retour du beau temps s'accompagne par contre de gelées matinales plus ou moins fortes qui pourraient être préjudiciables pour les cultures d'hiver à des stades avancés dans certaines régions.

Comme le montrent les nombreuses photos et vidéos partagées par les agriculteurs sur les réseaux sociaux, le retour du beau temps permet le ressuyage des sols et d'avancer les semis de printemps.

Après la pluie, le vent d’est et le soleil pour un assèchement rapide superficiel ??

Roulages des semis d’orges brassicole.

On est dans les starting-blocks pour un démarrage de l’irrigation le 1er avril... on la voyait venir de loin celle-ci n’est-ce pas ? pic.twitter.com/jFq5rLYKsF — gaec les groix (@LesGroix) March 25, 2020

Semis de l'orge de printemps 2020 avec modulation de la dose de semi! Premier test du drone DJI Mavic Mini! pic.twitter.com/iQyTkG6g30 — Geoffrey Rogé (@geoffrey_roge) March 25, 2020

Aller pour se remonter le moral semis de mes bandes intra parcellaire pour favoriser les ???? et avoir de belles ???? merci @flora_cb1 pour le l'appuie technique. @AgricultureAube @GroupeSoufflet @LeaCollot10 @Agriduvivant pic.twitter.com/r3yoLlWDZK — damande arnaud (@arnauddamande) March 25, 2020

Alors « que les industriels des pâtes alimentaires ont dû s'adapter pour assurer l'approvisionnement de leurs clients face à la ruée sur les pâtes provoquée par l'angoisse liée à l'épidémie du Covid-19 », les agriculteurs préparent les stocks avec les semis de blé dur.

Avancent aussi les semis de quinoa, lin de printemps, petits pois et betteraves sucrières.

?pas de pénurie. C'est parti pour les semis de quinoa pour @SaMajesteGraine.

Pour les fans de protéine végétale, privilégiez le quinoa français qui est fait sans désherbage chimique contrairement à d'autres pays ???? #OnVousNourrit #berry pic.twitter.com/Sd1mwAZGW2 — Simon Bransard (@simonbransard) March 25, 2020

Semis betteraves 2020 #agriculteursautravail#agriculteursolidaire@tereos pic.twitter.com/12w5J3eJ6q — Magnien Bertrand (@MagnienBertrand) March 25, 2020

Dans le Sud, les premiers semis de maïs démarrent également.

???? Début des semis de #maïs Dry dans la vallée de la Garonne ! ?? @agpm_mais pic.twitter.com/Rgv56mrMIK — Agri Agen (@AgriAgen) March 25, 2020

Coté éleveurs, les faucheuses, faneuses et ensileuses sont de sortie. Les éleveurs partagent également des photos et vidéos de leurs chantiers de récolte de l'herbe.

Les choses sérieuses commencent...



Je suis joie ?? pic.twitter.com/BgnEodUbzJ — Antoine Thibault (@AgriSkippy) March 23, 2020

Quel plaisir de pouvoir enfin sortir !! ?? dans les champs ??



On a pu faucher l'herbe cultivée sur la ferme et qui servira a nourrir les vaches ! ??????????? #CentPouCentLocal



(Et sortir le drone par la même occasion ??) pic.twitter.com/5CqGruN6lT — Etienne Agri (@agrikol) March 24, 2020

Avec le soleil, le retour aussi des gelées matinales

Si le beau temps permet de bien avancer dans les champs, il est aussi accompagné par le retour des gelées matinales. « Elle font "baisser la tête des colzas », indique Laurent Jung de Terres Inovia.

4ème jour de gelées avec -2° sous abris donc avec le vent je dirais entre -5° et -7° de ressenti. Les petits #colza souffrent ?? les plantes ramollissent et les tissus sont spongieux. Quel avenir ? On attend le redoux pour faire un bilan. pic.twitter.com/xxJusOubFm — Olivier Mangenot Terres Inovia (@OM_TInovia) March 26, 2020

Les gelées matinales font "baisser la tête" du #colza . A priori impact faible (enfin jusqu'à ce jour) mais on va attendre la fin de la période de gel pour faire le point de la situation avec les collègues de @terresinovia pic.twitter.com/Y05dCELP0w — Laurent JUNG (@laurentjung54) March 25, 2020

Quel impact peuvent avoir ces gelées sur les cultures d'hiver aujourd'hui à des stades avancés ? « On va attendre la fin de la période de gel pour faire le point de la situation », précise l'expert. À suivre donc !

