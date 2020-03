Écho des plaines Premiers symptômes de rouille jaune signalés sur blé

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Avec le pietin-verse, c’est la rouille jaune, la maladie qui se manifeste le plus tôt dans les parcelles de blé. Les premiers symptômes ont été signalés et il est important de vérifier l’apparition de la maladie dans les parcelles, en commençant par les blés les plus avancés et les variétés les plus sensibles. En colza, les vols de méligèthes se sont renforcés dans toutes les régions et demandent une surveillance accrue dans les parcelle qui n’ont pas encore engagé leur floraison.

Chargement en coursÀ lire > Maladies du blé tendre - Un risque piétin verse moyen à élevé dans plusieurs régionsRetrouvez aussi > Sols trop humides et fertilisation du colza : que faire ?En cette période difficile quelques images de mon Colza où les abeilles s en donnent à cœur joie pic.twitter.com/qwo0pzB3ZG— PHIL (@Lamarcade1) March 18, 2020#colza suivi par Jean Luc technicien @GroupeCAL, Guillaume @beapi et respect des préconisations de @terresinovia ainsi que @BSV LorraineVoyez les ravageurs @méligèthes qui détruisent les futures fleurs pic.twitter.com/bR5sX1iehF— philippe hennebert (@Phhennebert) March 20, 2020Début des floraisons #colza. Très peu de méligèthes observées. @terresinovia @ChambagriPdL pic.twitter.com/96wN2E3DwJ— DenisL@izé (@DzL49) March 23, 2020À voir également > Préparation des semis - Attendre le ressuyage des sols en profondeur avant d’intervenirCette semaine,en ce jour de #confinementjour6 @BONNIN1402 .Nos #agriculteurs sont dans la continuité des #semis #pois ... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO Chargement en coursÀ lire > Maladies du blé tendre - Un risque piétin verse moyen à élevé dans plusieurs régionsRetrouvez aussi > Sols trop humides et fertilisation du colza : que faire ?En cette période difficile quelques images de mon Colza où les abeilles s en donnent à cœur joie pic.twitter.com/qwo0pzB3ZG— PHIL (@Lamarcade1) March 18, 2020#colza suivi par Jean Luc technicien @GroupeCAL, Guillaume @beapi et respect des préconisations de @terresinovia ainsi que @BSV LorraineVoyez les ravageurs @méligèthes qui détruisent les futures fleurs pic.twitter.com/bR5sX1iehF— philippe hennebert (@Phhennebert) March 20, 2020Début des floraisons #colza. Très peu de méligèthes observées. @terresinovia @ChambagriPdL pic.twitter.com/96wN2E3DwJ— DenisL@izé (@DzL49) March 23, 2020À voir également > Préparation des semis - Attendre le ressuyage des sols en profondeur avant d’intervenirCette semaine,en ce jour de #confinementjour6 @BONNIN1402 .Nos #agriculteurs sont dans la continuité des #semis #pois ...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également