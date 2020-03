L'info météo du jour Un temps encore plus hivernal à partir de dimanche ?

La fraîcheur est toujours d'actualité sur la France pour ce mercredi et jeudi. MeteoNews indique que le temps pourrait être encore plus hivernal dimanche et lundi.

Ce mercredi, le pays restera largement sous l'influence de hautes pressions situées au nord du continent. Une bise de nord-est sensible ramènera encore un ciel très ensoleillé dans l'ensemble sur une large moitié nord notamment. Des cumulus bourgeonneront plus ou moins sur la moitié sud en cours de journée, mais le risque d'averse restera localisé aux reliefs (neige dès 800 à 1 200 m environ), voire de Paca à la Corse. De fréquentes gelées se sont manifestées à l'aube, puis le temps restera un peu frais pour la saison en journée, mais plus clément sur la façade Atlantique.

Fait pas chaud Faut espérer que l’aspersion antigel soit efficace pic.twitter.com/yyYDPcbZ4n — Serge Vernet (@serge_vernet) March 25, 2020

Jeudi, le temps restera bien ensoleillé sur la moitié nord jusqu'à la façade atlantique malgré l'arrivée de quelques bancs de cirrus ici ou là. Le ciel sera plus mitigé voire nuageux du quart sud-est aux Pyrénées. Des pluies ou averses pourront se produire, surtout en Corse et sur le Languedoc-Roussillon. Il neigera à basse altitude en montagne. Il fera souvent froid à l'aube avec des gelées parfois marquées, surtout dans le nord-est, puis assez frais en journée.

Les gelées resteront fréquentes bien qu'un chouia moins fortes jeudi et vendredi. Elles disparaîtront ce week-end sous un ciel beaucoup plus nuageux. Ce sont en revanche les températures diurnes qui chuteront. La semaine prochaine s'annonce à nouveau froide avec de nombreuses gelées dans l'est et au nord de la Loire.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net