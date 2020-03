Champs inondés, semis retardés... Avec la pluie, les agriculteurs saturent autant que leurs sols !

L'excédent pluviométrique enregistré depuis l'automne sur de nombreuses régions de l'ouest et de la moitié nord de la France perturbe l'avancée des travaux dans les champs. Les semis de printemps sont en retard, les cultures d'automne sont parfois noyées et il est impossible d'intervenir en plaine. Pour couronner le tout, les prévisions météo à court terme sont pessimistes. Cette semaine, les agriculteurs ont partagé sur Twitter leur désarroi face à ces conditions météorologiques.

D'après les derniers chiffres de FranceAgriMer, les semis des cultures de printemps sont en retard cette année. Alors que les orges de printemps étaient semées à hauteur de 88 % en 2019, ce pourcentage ne s'élève qu'à 33 % au 2 mars 2020 (contre 32 % au 24 février 2020). Autant dire que depuis 10 jours, les chantiers sont stoppés.

Il faut dire que le cumul des précipitations est impressionnant sur la moitié nord de la France. En février, « les cumuls de pluie ont souvent été excédentaires de plus de 30 % sur la moitié nord du pays et de plus de 50 % sur les Alpes du Nord. De la Normandie aux frontières du Nord, la pluviométrie a affiché une fois et demie à deux fois et demie la normale, voire près de trois fois en Meurthe-et-Moselle, en région parisienne et dans la Somme », indique Météo France dans son bilan météorologique de février 2020.

Plus de 1 150 mm enregistrés en Bretagne depuis octobre !

Et depuis l'automne, les chiffres sont parfois vertigineux. Pour Cédric Minet, en Seine-et-Marne, c'est 600 mm depuis cinq mois ; 930 mm pour Daniel Barach dans le Morbihan depuis septembre soit l'équivalent d'une année de pluviométrie et 1 150 depuis fin octobre pour son voisin morbihannais Dominique Luherne. Ce dernier relève d'ailleurs plus de 100 mm pour cette première semaine de mars ! Chez François Pétorin en Charente-Maritime, le cumul atteint 678 mm depuis le 1er octobre. Enfin, en Vendée, le Gaec les Groix note 978 mm depuis octobre et 80 mm depuis le début du mois de mars.

Depuis septembre 930 mm

Quasiment la pluviométrie de l’année ???????????????????????? pic.twitter.com/xyvSOTazrj — Barach Daniel (@breizhdann) March 1, 2020

À peu près pareil on est à 1150 depuis fin octobre ?????? pic.twitter.com/zsYsjJjV5y — Dominique Luherne (@Dominiqueluhern) March 5, 2020

En revanche, les précipitations ont été déficitaires sur la moitié sud du pays en février. « Le déficit a atteint 25 % de l'Allier au nord de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées hormis sur le relief », précise Météo France. C'est ce que fait remarquer également François Walraet, agriculteur dans l'Allier, sur Twitter : en février, la pluviométrie ne s'est élevée qu'à 40 mm.

Nous en Auvergne on est juste dans la pluviométrie moyenne. 40 MM en février. Un peu plus en octobre nov déc avec 350, mais pas de gros excès. J'espère que ça ne préfigure pas une suite d'année des plus sèche comme en 2019 — François Walraet (@Fgk_jh) March 2, 2020

Pour les agriculteurs de l'ouest et de la partie nord de la France, les champs et prairies se retrouvent irrémédiablement inondés :

Et plus loin l'inondation est inévitable. Bientôt les semis de #blédur....@ pic.twitter.com/0aXvH1fWYt — Francois Arnoux (@FrancoisArnoux) March 6, 2020

Quasiment 10ha sous l’eau cette année... #pluie quand vas tu t’arrêter... je sature autant que mon sol... et sans fossés nul part, je fais comment pour évacuer tout ça? ??????????je désespère... pic.twitter.com/joSjTQPvvl — ??‍????????Menon Baptiste ????????‍?? (@BaptisteMenon) March 5, 2020

Petite compilation de vidéos prisent sur le vif en effectuant un tour de champs ce matin ?????? une certaine lassitude c’est installé dans notre quotidien ??????????? pic.twitter.com/d1ZAexGx5V — gaec les groix (@LesGroix) March 1, 2020

Bonjour joli soleil, tu nous as manqué !

Mais c'est pas encore aujourd'hui qu'on mettra l'engrais dans les prairies ??

(Oui, oui, sous l'eau c'en est une.) pic.twitter.com/X3UCn4roYE — Antoine Thibault (@AgriSkippy) March 6, 2020

Ce matin il débordait ben oui pas vidé hier soir ! pic.twitter.com/fKHgAUUK3E — GIGON Yves (@GigonYves) March 5, 2020

Les semis se révèlent impossibles pour beaucoup. En Vendée, les semis de blé dur ne sont pas terminés, et les producteurs espèrent toujours pouvoir les achever à l'instar de François Arnoux.

Situation très comliquée après 100 mm depuis 8 jours. Pourtant nous espérons encore semer du blé dur!! @CAVAC_ https://t.co/1ZYBqzJAWP — Francois Arnoux (@FrancoisArnoux) March 5, 2020

Pour ceux qui avaient réussi à trouver une fenêtre pour implanter leurs cultures de printemps en février, elles se retrouvent désormais sous l'eau. C'est le cas pour les féveroles de Denis Laizé, agriculteur dans le Maine-et-Loire, qui commençaient à sortir de terre et sont désormais noyées par l'excès d'eau. Ou encore pour les pois de printemps de Thierry Bernier dans les Deux-Sèvres et les semis de blé de Lino en Vendée effectués en janvier.

Encore 39 mm de tombé cette nuit

52 mm ce week-end

Déjà 856 mm d 'eau de tombé en centre @DepVendee depuis la fin de semis de #ble mi-octobre !??????

Et vous ?

Même les semis de janvier ont disparu #exces d'eau ! — LINO (@audjrino) March 2, 2020

État des cultures d'automne hétérogène

En ce qui concerne les cultures semées à l'automne, la situation est hétérogène. L'état des blés au 2 mars 2020 est bon à excellent pour 64 % des cultures contre 86 % l'an dernier selon le dernier rapport de FranceAgriMer Le pourcentage s'établit à 65 % pour les orges d'hiver contre 80 % en 2019.

Vincent Guyot, céréalier dans l'Aisne, indique que ses blés après colza sont bons. En revanche, il est plus inquiet pour ses colzas. Inquiétude partagée par Jean-René Menier, producteur de grandes cultures dans le Morbihan, qui note des colzas corrects et d'autres dans un état catastrophique.

J'en ai marre de cette #Météoàlacon. J'ai mis mes bottes et j'ai fait mon tour de plaine malgré la ??.

- Mes blés (uniquement après #colzas) sont ??.

- Dans mes #colzas, la variété très précoce semée pour perturber les insectes ravageurs de ma culture commence déjà à fleurir ?? pic.twitter.com/ecG7m21edn — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) March 5, 2020

@terresoleopro @terresinovia

Petit passage dans les colza pour les nourrir

Du correct et du vraiment catastrophique avec ces 5 mois de pluies quasi ininterrompues ont fait des dégâts ??????

Après les céréales non semées et celles qui n'ont pas sorties de terre

Mauvais hiver ?? pic.twitter.com/OlPViN5KPq — menier jean rene (@menierjeanrene) March 3, 2020

Coté éleveurs, certains ont débuté leur déprimage dès janvier mais doivent s'adapter à cette pluie incessante en limitant la présence dans les paddocks voire en rentrant de nouveau leurs animaux. Vincent Luherne, en Bretagne, avait sorti ces vaches pendant trois semaines, début février mais depuis quinze jours, elles sont en bâtiment. « On va avoir deux mises à l'herbe cette année ! » s'exclame-t-il.

on a eu un créneau de 3 semaines pour pouvoir déprimer les prairies. Mais ça va faire 15 jours quelles ne sont par ressorties.

on va avoir 2 mises à l'herbe cette année. ^^ — LUHERNE Vincent ?????????? (@vincentluherne) March 5, 2020

Pour d'autres, pas question de sortir leur troupeau, ce qui leur fait dire : « c'est plus la déprime que le déprimage » !

Et la situation ne semble pas s'améliorer pour la semaine prochaine. Christophe Mertz de MeteoNews indique ce vendredi : « De nouvelles perturbations reviendront à partir de dimanche. La semaine prochaine s'annonce encore une fois bien perturbée et pluvieuse sur l'ensemble du pays. 30 à 50 mm supplémentaires pourraient s'accumuler sur la semaine à venir notamment dans l'Est, le Massif Central et au pied des Pyrénées. »

