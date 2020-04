L'info météo du jour Défilé de perturbations sur la France à partir de mardi

Les perturbations vont défiler sur la France à partir de mardi apportant des pluies, plus ou moins abondantes, sur la majorité des régions. 20 à 50 mm sont attendus sur les zones montagneuses. En revanche, le Bassin Parisien, la Champagne et les Hauts-de-France ne recevraient que 10 à 20 mm en moyenne.

Ce lundi, le soleil résistera encore pal mal sur le quart nord-est. L'ambiance deviendra de plus en plus instable en revanche au sud et à l'ouest où des averses et orages éclateront de plus en plus souvent en cours de journée. Il fera encore doux voire chaud sous le soleil.

#FenetreOuverte



La petite plante que vous voyez, c'est du maïs ??



Bon ! Maintenant, on attend la pluie en Bretagne...??? pic.twitter.com/LAbm6lhYtI — ?? La Croix Triquet ?? (@LaTriquet) April 27, 2020

À partir de mardi, le retour d'un courant dépressionnaire permettra aux perturbations de défiler sur la France, apportant des pluies salvatrices après quasiment six semaines sans pluie.

D'ici le 30 avril, ces précipitations souvent abondantes combleront une partie voire la totalité du déficit du mois avec 20 à 50 mm de précipitations attendus voire plus sur les zones montagneuses et l'Ardèche, jusqu'à 80 mm. En revanche, le Bassin Parisien, la Champagne et les Hauts-de-France ne recevraient que 10 à 20 mm en moyenne. Retrouvez toutes les prévisions à 10 jours sur votre commune pour en savoir plus.

Et pour le mois de mai, quelles sont les tendances météo ?

