Météo Des températures en hausse partout en France

Météo-France avertit sur le risque d'un « très fort danger d'incendies » en zone méditerranéenne dimanche, à cause des vents et de températures élevées qui monteront partout en France, allant jusqu'à 37° dans le sud-est.

Dans son bulletin, Météo-France alerte d'un risque de « très fort danger d'incendies en zone méditerranéenne (Occitanie, Provence et Corse) », lié au régime de vents (mistral et tramontane) « assez forts » et aux « conditions restant très chaudes et sèches sur une végétation de plus en plus sensible ».

Le mercure atteindra dimanche 30 à 37 degrés dans le sud-est, jusqu'à 34 à 35 degrés en Occitanie, selon Météo-France. Sur le littoral de la Manche, les maximales seront comprises entre 20 et 26 degrés. Les températures devraient continuer de monter lundi dans le sud-est, jusqu'à 39°.

« Une nouvelle vague de chaleur se met en place sur la France avec des températures pouvant dépasser les 35°C de manière généralisée dès lundi au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon », a souligné vendredi Météo-France, interrogée par l'AFP. « Elle peut s'installer plusieurs jours sur le quart sud-est du pays », ajoute Météo-France, qui précise qu'il subsiste de l'« incertitude » après mercredi.

Une carte de Météo-France montrant la tendance des températures maximales entre lundi et mercredi indique que le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 36 et 39°C dans le Sud-Est jusque vers la vallée du Rhône, entre 36 et 39°C mardi dans le Sud-Ouest, puis entre 36 et 38°C mercredi dans l'Est dans une zone allant de l'Alsace à la région lyonnaise.

A Paris, les températures atteindront 30 à 34°C. Elles resteront inférieures à 30°C vers la Bretagne et la Manche.

La France a déjà connu une vague de chaleur précoce en juin et sort d'une deuxième qui a duré du 12 au 25 juillet, avec plusieurs incendies, notamment en Gironde où près de 21 000 hectares de forêt ont été détruits. Cette dernière « constitue désormais la 45e vague de chaleur recensée depuis 1947 », « la troisième la plus intense, avec un pic de l'indicateur thermique national à 28,0°C le 18 juillet » et « la cinquième la plus longue », selon le site internet de Météo-France.

Ces températures élevées se doublent d'une sécheresse historique en juillet.

