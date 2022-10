État des nappes phréatiques Il faut limiter la consommation malgré le retour des pluies, selon le BRGM

• AFP

La majorité des nappes phréatiques en France ont continué de se vider en septembre et même si la saison pluvieuse approche, il est nécessaire de maintenir la limitation de la consommation d'eau pour préparer 2023, avertit jeudi le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

« Même si elle ralentit, la vidange se poursuit sur une grande partie du territoire, avec une majorité de nappes en baisse » au mois de septembre, affirme l'établissement public français géologique dans son bulletin mensuel.

Selon le BRGM, « de nombreuses nappes affichent toujours des niveaux peu satisfaisants, de bas à localement très bas » et la situation est « particulièrement préoccupante » en Provence. « Les niveaux sont en hausse ou stables uniquement sur les secteurs arrosés abritant des nappes réactives, notamment au sud et à l'est de la France », note encore l'établissement.

« Le début de la période de recharge semble se profiler et les tendances des nappes devraient progressivement s'inverser dans les prochaines semaines », poursuit le bulletin. Mais l'étiage 2022 - c'est-à-dire le point bas des eaux - « est particulièrement sévère sur les nappes, à l'exception du sud-ouest, avec des niveaux à l'entrée d'hiver nettement inférieurs à ceux de l'année dernière ». Par conséquent, « l'unique solution pour préserver l'état des nappes (...) et préparer l'année 2023, est de limiter les prélèvements ».

Après un déficit record de pluies au printemps et en été, la France affronte une sécheresse historique aux multiples conséquences, notamment pour l'agriculture ou la production d'électricité.

Malgré le retour de précipitations importantes fin septembre, « la part des pluies infiltrées en profondeur reste faible en raison de sols très secs et de la consommation de cette eau par la végétation », ajoute le BRGM. « Des pluies abondantes et longues seront nécessaires dans les prochains mois et jusqu'au printemps afin de reconstituer durablement les réserves », conclut le Bureau.

