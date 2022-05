Sécheresse L'alerte sécheresse étendue à l'ensemble des Alpes-Maritimes

• AFP

L'alerte sécheresse déclenchée en avril dans les Alpes-Maritimes en raison du déficit pluviométrique a été étendue à l'ensemble du département, a annoncé mardi la préfecture.

Au total, 153 des 163 communes du département sont placées en état d'alerte sécheresse, le 2e des quatre niveaux de sécheresse. Seules 10 communes y échappent, dont Cannes, Mougins ou Mandelieu-la-Napoule car reliées au canal de la Siagne, lui-même alimenté par le lac de Saint-Catien.

Une partie du département avait été placée en alerte sécheresse le 29 avril. « Depuis lors, les précipitations sont restées déficitaires, conduisant les nappes et cours d'eau à des niveaux anormalement bas pour la saison », a expliqué lors d'une conférence de presse Pascal Jobert, directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes.

Sur la saison de recharge des nappes phréatiques, qui va de septembre à mars, le bilan pluviométrique fait apparaître un déficit de « 40 à 60 % selon les secteurs par rapport à la normale », a-t-il indiqué, ajoutant que les nappes phréatiques « ont atteint des niveaux très bas, jamais atteints en cette saison et que l'on atteint en général en automne ».

Autre indice, celui de l'humidité des sols qui est bas, « à un niveau qui ne se produit qu'une année sur dix », a précisé M. Jobert.

Cette décision préfectorale entraîne des mesures de restriction pour les agriculteurs et les industries et pour les particuliers qui se voient interdire le remplissage des piscines ou des spas privés, le lavage des voitures et l'arrosage entre 9h et 19h. Les communes doivent fermer les fontaines, les jeux d'eau et ne plus laver la voirie à grande eau.

« Nous avons commencé à réaliser des contrôles pédagogiques qui vont devenir répressifs », a prévenu M. Jobert. Tout contrevenant encourt une contravention de 5e catégorie et une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros.

« La situation est inédite. Si la sécheresse se confirme, les mesures iront crescendo », a-t-il relevé, soulignant que le Var se rapprochait de la situation des Alpes-Maritimes. Deux autres niveaux peuvent encore être déclenchés : le niveau d'alerte renforcée et celui de crise.

