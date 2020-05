Prévisions météo Le gel va-t-il faire son retour pour les Saints de Glace ?

Selon une croyance populaire, des gels tardifs ont souvent lieu lors des Saints de Glace le 11, 12 et 13 mai. Cela sera-t-il le cas cette année ?

Qui n'a jamais entendu parler des Saints de Glace ? Selon la croyance populaire, lors de ces trois journées où sont fêtés Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais (les 11, 12 et 13 mai), des gelées tardives sont encore possibles mais ces trois jours symboliques passés, le risque serait nul. D'où des dictons comme « Saint Servais, Saint Pancrace et Saint Mamert font à trois un petit hiver », « Saints Pancrace, Servais et Boniface apportent souvent la glace » sans oublier « Avant Saint-Servais, point d'été, après Saint Servais, plus de gelée ».

Et cette année à quoi faut-il s'attendre pour le début de semaine prochaine qui correspond aux Saints de Glace ?

De l'air froid arrive dès dimanche

Dès la veille, dimanche, « un front froid peu mobile s'activera très nettement en raison des forts contrastes thermiques : air chaud et instable au sud, air froid plus sec déboulant par le nord », indique MeteoNews. « Résultat : des fortes pluies durables attendues des Vosges aux Pays de la Loire jusqu'au sud de la Garonne. Les précipitations dépasseraient 20 mm sur ces régions, et même 50 mm et plus du Val de Loire à la Vendée jusqu'au Pays Basque ! Dans le même temps, des orages potentiellement violents menaceront dans le sud-est. »

Pour lundi « le front froid progressera temps bien que mal vers le sud et sera rattrapé par l'air froid. Il neigera alors à très basse altitude sur les Vosges et le Jura, puis les Alpes et le Massif Central, mais aussi sur le Morvan. Des flocons mêlés à la pluie ne seraient pas exclus jusqu'en plaine localement en Alsace et Lorraine, à confirmer toutefois », précise MeteoNews.

Quant à « mardi matin, il faudra surveiller les gelées pouvant menacer les cultures des régions du nord-est jusqu'au Massif Central... »

Ces prévisions se confirment de jour en jour mais demanderont encore à être précisées indique l'institut de météorologie. Les Saints de Glace pourraient donc cette année s'avérer conformes à la croyance populaire...

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net