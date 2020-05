Sécheresse des sols « À quand la pluie » s'interrogent les agriculteurs du nord et de l'est du pays

Si certaines régions ont reçu quelques pluies bénéfiques dans le courant du mois de mai, ce n'est pas le cas de la partie nord de la France, notamment dans les Hauts-de-France où la sécheresse de surface s'accentue. Plusieurs autres territoires présentent aussi un indice d'humidité des sols particulièrement bas : le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Les agriculteurs s'inquiètent pour le développement de leurs cultures et leurs stocks d'herbe.

Le manque de pluie commence à inquiéter sérieusement les agriculteurs de la moitié nord de la France, à l'image de Christophe Grison, agriculteur dans l'Oise qui partage sur Twitter une photo de son champ de betteraves :

Betteraves malgré les 6 mn du we c’est mal parti et pourtant semis tôt, roulage après le semis et déjà deux insecticides mais la sécheresse est bien là... ?@Tereos? ?@CGB_FR? ?@FranceAgricole? ?@ITBetterave? ?@Arvalisofficiel? ?@lachainemeteo? pic.twitter.com/XXKqA0mSaO — Christophe Grison (@agritof60) May 24, 2020

Benoît Goasduff, éleveur dans le nord du Finistère, s'étonne du niveau déjà extrêmement bas des rivières. En Normandie et plus précisément dans l'Eure, Antoine Thibault, alias AgriSkippy, ne dispose plus que de six ou sept jours d'herbe pour ses vaches laitières :

Niveau de l'eau dans les rivières extrêmement bas pour un 26 mai ??

Je crois que même le Finistère vas être en sécheresse cette année même après toute la pluie qu'on a eu l'hiver. pic.twitter.com/aj2KyYJwli — Benoît (@BenoitGoasduff) May 26, 2020

Plus que 6 ou 7 jours d'herbe disponible pour les vaches.



La sécheresse commence bien tôt cette année ?? pic.twitter.com/OGqc9nd7vy — Antoine Thibault (@AgriSkippy) May 25, 2020

Plus de 650 heures de soleil depuis le 1er mars sur les Hauts-de-France, la région Grand-Est ou Bourgogne-Franche-Comté

Il faut dire qu'après un automne et un hiver très pluvieux, le printemps 2020 a été particulièrement ensoleillé sur la moitié nord du pays. Christophe Mertz, météorologue chez MeteoNews, a comptabilisé « plus de 650 heures de soleil depuis le 1er mars sur les Hauts-de-France, la région Grand-Est ou Bourgogne-Franche-Comté ». « À l'inverse, le sud de la France fut beaucoup moins ensoleillé en raison de dépressions et gouttes froides responsables d'épisodes pluvieux parfois conséquents, notamment dans le sud-ouest. »

Une humidité des sols faible dans le nord et l'est de la France

Si les pluies tombées dans la première quinzaine de mai ont permis d'améliorer la situation de sécheresse des sols superficiels (entre 1 et 2 m de profondeur) dans certaines régions, « la situation n'est pas optimale partout », note Météo France. Les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, restent sous la normale. Quant aux Hauts-de-France et à la Normandie, les précipitations ont été moins abondantes voire quasi absentes en ce mois de mai, et les sols se sont asséchés.

François Jobard, météorologue chez Météo France, note ainsi que la région Nord-Pas-de-Calais n'a reçu en moyenne que 9 mm sur le mois de mai, pour une normale de 63 mm. Les villes de Dunkerque, Boulogne-sur-mer et du Touquet enregistrent des précipitations respectivement de 2,4 mm, 2,6 mm et 3,8 mm.

Dans le Nord-Pas-De-Calais, avec 9 mm en moyenne sur la "région", c'est la 1ère fois depuis au moins 1959 que le cumul sur le mois de mai n'y atteindra pas les 10 mm de pluie (11 mm en 1990, normale 63mm). Les 5 derniers jours du mois s'annoncent absolument secs (Pmoy 1028 hPa !) pic.twitter.com/D7znk7VQLx — Francois Jobard (@Francois_Jobard) May 27, 2020

Cette sécheresse de surface, qui se caractérise par un déficit en eau des sols superficiels, est inquiétante pour les agriculteurs car elle peut altérer le bon développement des plantes.

Les nappes phréatiques, elles, sont plutôt dans un état satisfaisant. Au 1er mai, le BRGM indiquait « des niveaux autour de la moyenne à hauts sur une grande partie du territoire ». Seules exceptions : les nappes de la plaine d’Alsace, du couloir de la Saône et du Rhône et du Massif Central où les niveaux étaient bas et à surveiller.

« À quand la pluie », s'interroge Pierre Pottier, agriculteur en Mayenne sur Twitter. Une question à laquelle répond la Chaîne Météo dans un tweet : la probabilité d'avoir de la pluie avant le 3 juin est très faible sur une large partie de la France, excepté sur la façade ouest. « Des averses à caractère orageux seront possibles dès le lundi de Pentecôte sur les plaines du sud-ouest. Ces ondées orageuses pourraient gagner la Bretagne et les régions du Centre mardi, avant de remonter vers le nord et l'est du pays entre mercredi et jeudi. Il s'agira vraisemblablement d'averses aléatoires et certains pourront passer au travers des orages », complète l'organisme sur son site internet.

Entretien de la climatisation avant une #moisson2020 qui s’annonce précoce À quand la #pluie ?? pic.twitter.com/spNOVMgNwS — pierre pottier (@pierrepottier7) May 27, 2020

