L'info météo du jour Le week-end s'annonce prometteur

Pauline Debris Terre-net Média

Aujourd'hui, le soleil continuera de briller sur l'Hexagone. Des cumulus apportant de rares pluies pourront se développer sur les massifs du Sud et de l'Est. Demain, il fera toujours aussi beau et les températures seront toujours particulièrement élevées.

Ce vendredi, retour à un temps plus stable et sec avec la poursuite de conditions assez ensoleillées sur la plupart des régions. Des cumulus bourgeonneront l'après-midi sur les massifs du Sud et de l'Est mais le risque d'ondées y sera sans doute assez marginal. Encore très chaud, parfois caniculaire dans le sud-est, alors que les maximales pourront commencer à fléchir sur le nord ouest. Nous avons tous le même bureau. #agriculteurs #AgricultureS de toute la ??????. https://t.co/fnL4eOtEkM — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) August 13, 2021 Samedi, le temps restera bien ensoleillé sur la France. Quelques petits cumulus se formeront localement, principalement sur les reliefs et au nord de la Seine. Il fera chaud à très chaud. L'ambiance s'annonce même caniculaire du sud de la Garonne jusqu'en Provence. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

