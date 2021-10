OAD - Météo et stade des cultures Sencrop et Semences de France nouent un partenariat

Sencrop annonce un nouveau partenariat avec Semences de France. Il va permettre aux agriculteurs de pouvoir suivre les stades de croissance de leurs cultures (maïs grain, maïs fourrage et tournesol) dans l'application Sencrop.

Sencrop annonce la signature d'un nouveau partenariat avec Semences de France. Le semencier va ainsi mettre à disposition de la start-up spécialisée dans les solutions météo connectées, son modèle Météoscope qui permet de suivre le développement des céréales sur la base du cumul des degrés-jours depuis la date de semis. Cet indicateur sera disponible dans l'application Sencrop, dans le volet "Agronomie".

« L’application indique au fur et à mesure à quelle étape de croissance la culture se trouve et anticipe le stade à venir, en se basant sur les données météo locales enregistrées depuis le semis », présente Sencrop. « L'écran affiche en vert les données correspondant aux dates déjà passées (où la température a été mesurée par la station de référence du champs) et en jaune, une projection à terme de la croissance. L’agriculteur est alerté lorsque la culture arrive à maturité. »

Ce modèle est pour le moment proposé pour le maïs grain, le maïs fourrage et le tournesol.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net