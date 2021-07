Revue des réseaux moisson Entre déception et résilience, les agriculteurs nous partagent leur quotidien

De la pluie, encore de la pluie, toujours de la pluie… pas facile de moissonner dans ces conditions !

Trouver la bonne fenêtre pour travailler devient un parcours du combattant. Les agriculteurs témoignent de leur désarroi sur les réseaux sociaux.

Sébastien Stoessel en Alsace et Marc Delaporte dans le Pas de Calais appréhendent.

Cyril Rousseau, dans l’Oise, ne cache pas sa déception.

D’autres gardent espoir comme Sébastien, paysan seine-et-marnais et Eloane, future agricultrice dans la Marne.

Après une semaine intense de fauche de 10h à 4h tous les jours (avec ravitaillement fioul obligatoire ??) nous voilà à l’arrêt pour le we à cause de la ??. Nous avons fait notre maximum, en espérant que les ha restants ne soient pas encore fort amputés de leur qualité..???? #FrAgTw pic.twitter.com/AYZLsf9n7J

Agnès Texier agricultrice vendéenne préfère voir le bon côté des choses

Aujourd'hui c'est #samedi et #pauseweekend #pausemoisson

Et #onrespire comme le??a bien chuté et ?? s'est invité

Beaucoup moins bien pour les #heureuxvacanciers ??

Déjà près de 11mm #LaRocheSurYonSudOuest #JusteEtVendeen

Et vous ??? pic.twitter.com/trJGCuxuo3