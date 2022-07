Interview de Serge Zaka en vidéo Quel pourrait être l'impact de la canicule de la semaine prochaine ?

L'agro-climatologue Serge Zaka, nous explique dans une interview vidéo, les conséquences que pourrait avoir la probable vague de chaleur de la semaine prochaine sur les cultures de maïs et sur les bovins.

Serge Zaka, agro-climatologue chez ITK, étudie l'impact de l'agriculture sur le climat et inversement. Il répond aux questions de Terre-net sur l'épisode caniculaire envisagé pour la semaine prochaine.

Terre-net : Que va-t-il se passer la semaine prochaine ?

Serge Zaka : « Pour le moment, on sait que le sud-ouest de la France va être concerné par une remontée des températures. On a 80 % de probabilité d'avoir plus de 35 °C sur le sud-ouest de la France selon les différents scénarios météorologiques. On a 30 % à 40 % de chance d'avoir plus de 40°C sur cette zone. Pour le reste de la France, c'est incertain pour le moment car on ne connait pas encore l'amplitude de cette remontée de chaleur et si elle concernera d'autres régions.

Terre-net : Quelles seront les conséquences pour les cultures de maïs du Sud-Ouest ?

Serge Zaka : « Le maïs est actuellement en fin de floraison dans le Sud-Ouest, et en floraison dans les zones autour. Au dessus de 35°C, la pollinisation du maïs n'est pas assurée à 100 %, de même la fécondation n'est pas non plus parfaite si les températures dépassent les 35°C. On peut donc s'attendre à une baisse de la production des maïs lors de ces journées caniculaires où les températures sont comprises entre 35 et 40 degrés. On estime que l'impact sur le rendement sera plutôt faible à modéré localement. Mais c'est à surveiller car il y a aussi une sécheresse en cours. Les fortes températures augmentent l'évapotranspiration et peuvent faire baisser l'indice hydrique de la plante. »

Or, il y a plus de 80% de probabilité que les 35°C soit atteints pendant plusieurs jours (d'après les ensembles de prévisions de GFS) dans le bassin principal de production du maïs (Sud-Ouest) en pleine floraison. Il y a de fortes probabilité que la pollinisation soit affectée. pic.twitter.com/bLMveBAAPE — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) July 8, 2022

Vous l'avez compris : mon rôle n'est pas de vous dire s'il fera 36 ou 41,4°C.

C'est de mentionner que nous entrons dans une ZONE d'inconfort (pallier de stress thermique) du ?? pouvant affecter le rendement.

C'est là toute la nuance entre un météorologue et un agro-météorologue. — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) July 8, 2022

Terre-net : Et quel pourrait-être l'impact de cette canicule sur les bovins ?

Serge Zaka : « Les animaux sont aussi soumis au stress thermique. Cela entraîne une baisse de la production de lait et des problèmes de reproduction sur le long terme. Chaque jour où il fait plus de 35 degrés, on peut avoir 10 à 15 % de production de lait en moins, au delà de 40 degrés, c'est 20 % en moins. Cela engendre des pertes économiques importantes pour l'éleveur. Il faut donc pouvoir le prévenir de ces épisodes caniculaires pour qu'il veille à l'abreuvement et qu'il puisse modifier la ration et la proposer aux heures les plus fraîches. »

