L'info météo du jour Temps calme et sec pour cette fin de semaine

Les températures sont en baisse ce vendredi mais le temps restera calme. Les mêmes conditions météorologiques sont prévues pour le week-end.

Ce vendredi, les pressions remonteront déjà rapidement par l'ouest avec un anticyclone sur le golfe de Gascogne. Il en résultera un temps calme et sec sur l'ensemble du pays, entre grisailles matinales et éclaircies sous des températures en baisse. Le mistral faiblira sur les Bouches du Rhône mais le vent de nord-est restera sensible à fort sur la Corse.

Des hautes pressions et un temps calme sont prévus pour le week-end et début de semaine prochaine.

