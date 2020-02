Sondage Un quart des agriculteurs ont ou souhaitent avoir une station météo connectée

Un quart des agriculteurs possèdent ou souhaitent acquérir une station météo connectée. C'est ce qui ressort d'un sondage en ligne sur Terre-net du 21 au 28 janvier 2020.

À la question « Possédez-vous une station météo connectée ? » posée lors d'un sondage en ligne sur Terre-net.fr du 21 au 28 janvier 2020, 75,6 % des agriculteurs ont répondu négativement. À l'inverse, 14,3 % en possèdent une et 10,1% pensent en acquérir une prochainement.

Grâce à ces nombreux capteurs, une station météo connectée apporte des informations sur la température, l'humidité, la pluviométrie, le rayonnement UV, la température au sol.... Analysées et « traduites » en conseils précis et ultra-localisés, ces informations permettent à l'agriculteur d' organiser ses chantiers et d'évaluer par exemple les risques de maladies. C'est ce qui a séduit Guillaume Compin, céréalier dans l’Indre (36). Il a acquis une station météo connectée Météus qui comporte un planning de traitement et qui est associé à un modèle de risque maladies spécialement dédié au blé, développé par Arvalis-Institut de Végétal.

