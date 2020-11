L'info météo du jour Une dégradation pluvieuse et venteuse dimanche sur la France

La douceur sera encore au rendez-vous pour cette fin de semaine. Une dégradation pluvieuse et venteuse va traverser la France dimanche.

Ce vendredi, une nouvelle perturbation ondulera sur le quart nord-ouest du pays cette fois. Elle donnera quelques pluies de la Bretagne aux Hauts-de-France et jusqu'à la Champagne l'après-midi. Le ciel sera souvent voilé mais lumineux et sec par ailleurs, après dissipation de quelques grisailles le matin sur le flanc est notamment. Enfin, des remontées humides donneront encore quelques gouttes et beaucoup de nuages autour du Golfe du Lion. Les températures seront encore très excédentaires pour la saison.

Une belle journée s annonce le soleil se lève derrière les montagnes les oiseaux chantent les animaux sont bien. Que demander de plus? pic.twitter.com/vKCFC33840 — Cédric (@agric15) November 13, 2020

MeteoNews prévoit une plus franche dégradation pluvieuse et venteuse pour dimanche qui traversera toute la France d'ouest en est.

