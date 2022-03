État des nappes phréatiques Recharge limitée et crainte de situations tendues dès le printemps

« Du fait du manque de précipitations efficaces à partir de janvier, la situation des nappes phréatiques à fin février est peu satisfaisante, avec des niveaux comparables aux moyennes mensuelles à bas », indique le BRGM dans son dernier point sur l'état des nappes phréatiques.

La recharge des nappes phréatiques a considérablement ralenti en février 2022 s'alarme le Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM) dans son état des nappes phréatiques au 1er mars 2022. Et d'expliquer : « La période de recharge a débuté courant octobre 2021 dans le sud-est du territoire. Elle a commencé tardivement sur le reste du territoire : courant novembre pour les nappes réactives et courant décembre pour les nappes inertielles du Bassin parisien. En décembre et en janvier, la recharge est demeurée active avec des niveaux globalement en hausse. Le mois de février est marqué par un fort déficit de pluies efficaces. »

En février, les tendances se sont donc inversées sur la plupart des nappes réactives et les niveaux se retrouvent en baisse. Seules les nappes inertielles du Bassin parisien, du Bassin Artois-Picardie et des formations fluvioglaciaires du Rhône observent des niveaux plus favorables, proches des moyennes mensuelles à hauts.

En revanche, il faudra surveiller l'évolution de la situation sur plusieurs nappes comme les nappes inertielles des calcaires de Beauce et celles du couloir Rhône-Saône.

?? État des nappes d’eau souterraine au 1er mars 2022

La situation des nappes phréatiques à fin février est peu satisfaisante du fait d'un manque de pluviométrie depuis janvier.



Retrouvez le bulletin détaillé :

?? https://t.co/j0zjgjHzgR#eau #environnement #EauxSouterraines pic.twitter.com/d01CBYCp9M — BRGM (@BRGM_fr) March 11, 2022

Pour les mois à venir, le BRGM n'est guère optimiste. En se fondant sur les tendances climatiques de Météo-France, qui prévoient un printemps chaud et sec, l'institut craint une poursuite de la dégradation de l'état des nappes : « La hausse des températures, la reprise de la végétation et donc l’augmentation de l’évapotranspiration vont limiter nettement l’infiltration des pluies d’ici quelques semaines. » Si des pluies significatives ne sont pas enregistrées très prochainement, la situation pourrait être tendue sur plusieurs régions dès le printemps.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net