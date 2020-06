Météo Une vague de chaleur estivale va déferler sur la France la semaine prochaine

Si l'instabilité a été la norme cette semaine sur la France, un anticyclone va apporter un temps sec et ensoleillé pour la semaine prochaine. La barre des 30 degrés sera dépassée sur de nombreuses régions.

Après une première quinzaine de juin marquée par un temps instable, un anticyclone s'installe sur la France apportant de fortes chaleurs dès la semaine prochaine. Sur une large partie du pays, la barre des 30 degrés sera dépassée en milieu de semaine. Sur Twitter, la Chaîne météo indique même que certains endroits seront à la limite du seuil de canicule :

Alors que nous entrons dans l’été ce dimanche 21 juin, les conditions anticycloniques à partir de ce week-end vont s’accompagner d’une première #vaguedechaleur estivale la semaine prochaine. Nous serons par endroits en limite des seuils de canicule. ???? pic.twitter.com/MUQ5OnYAlh — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 19, 2020

Quant à Météo France, il note que « pour la journée de mercredi 24 juin, la moyenne des températures pourrait être proche de 31 °C sur la moitié nord, 32 °C sur la moitié sud. Il n'est pas exclu que le seuil des 35 °C soit localement atteint avant la fin de semaine. »

Pour les agriculteurs, le retour du soleil et de la chaleur va permettre aux moissons de continuer là où elles avaient déjà débuté ou de commencer dans les régions plus au nord.

Mais pour d'autres, ces fortes chaleurs inquiètent. En pleine période de remplissage des grains, ils n'ont pas reçu la pluie tant espérée en cette première quinzaine de juin. C'est le cas de Vincent Guyot dans l'Aisne, ou d'Emmanuel Leveugle, dans le département du Nord. Alors la hausse du thermomètre n'est pas une bonne nouvelle...

Bilan du jour : 0 mm de plus ... et le ?? est déjà de retour. #sécheresse et prévision catastrophique pour la semaine prochaine. pic.twitter.com/InJnUcAqYF — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) June 18, 2020

Il faut dire que le mois de juin n'a pas été très arrosé partout. Si les pluies ont été excédentaires sur la partie ouest et sud du pays, le nord et l'est en ont reçu peu. Beauvais et St Quentin, deux villes des Hauts-De-France, ont reçu 10 mm seulement, soit six fois moins que la normale !

Première quinzaine de juin : elle a été très contrastée avec un excédent pluviométrique important à l'ouest et au sud mais un déficit une nouvelle fois observé dans l'extrême nord de la France. Notre bilan ?? https://t.co/Hu8BCc5ymf pic.twitter.com/oO3wHvosIg — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 18, 2020

Le retour probable des orages en fin de semaine prochaine apportera peut être quelques millimètres à ces régions...

