Orges, pois... La moisson 2020 a déjà débuté dans le sud-ouest

Comme on peut le voir dans les champs, les cultures ont de l'avance cette campagne. L'observatoire Céré'obs de FranceAgriMer table sur une avance de 7 jours pour les orges d'hiver et de 12 jours pour le blé tendre par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Dans le Sud, la moisson a déjà démarré avec les premières récoltes d'orge et de pois.

Et oui ! La moisson 2020 a, bel et bien, déjà commencé, avec les premières récoltes de pois dès la fin mai dans le Gers et d'orge début juin dans le Tarn-et-Garonne, comme l'indiquent des agriculteurs et entrepreneurs de travaux agricoles sur les réseaux sociaux. Chez d'autres, les moissonneuses-batteuses ne devraient pas tarder non plus à démarrer...

Comme l'indique le dernier rapport Céré'Obs de FranceAgriMer, les céréales ont de l'avance cette campagne : 7 jours pour l'orge d'hiver, 12 jours pour le blé tendre et 6 jours pour le blé dur notamment sur la moyenne des cinq dernières années et sur celle de l'année dernière. Au 25 mai 2020, on comptait « 96 % des parcelles de blé tendre au stade épiaison (71 % en 2019) ».

Des cultures d'hiver plombées par le climat sec

À l'approche de la moisson, l'inquiétude des agriculteurs monte dans de nombreuses régions, avec des cultures d'hiver plombées par le climat sec. Au 25 mai 2020, FranceAgriMer notait 52 % des orges d'hiver dans un état « bon à très bon » (contre 76 % en 2019), 56 % pour les parcelles de blé tendre (contre 79 % en 2019) et 63 % pour les parcelles de blé dur (contre 71 % en 2019).

Et même si les prévisions à quinze jours anticipent de nombreuses pluies, celles-ci risquent bien d'arriver trop tard dans plusieurs secteurs pour améliorer le potentiel et pourraient à l'inverse augmenter le risque maladies pour les parcelles moins avancées.

Et chez vous ? Comment s'annonce la moisson 2020 ? A-t-elle déjà commencé ? En attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne préparation et une bonne moisson à tous !

