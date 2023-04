Marc Fesneau prône une « compréhension mutuelle entre société et agriculture »

« On a besoin de construire quelque chose pour une compréhension mutuelle », a déclaré le ministre en participant à des concertations régionales, en Bourgogne, préparatoires à un projet de loi d'orientation agricole et un « pacte » visant l'adaptation au changement climatique et le renouvellement des générations.

Ces travaux, qui se déroulent dans chaque région, doivent se demander « quelle relation entre la société et l'agriculture » le pays souhaite, a-t-il ajouté, soulignant le besoin de « dialogue » sur l'utilisation de l'eau, en particulier après les récentes manifestations violentes à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) autour des « méga-bassines ». La discussion est « obligatoire », a estimé le ministre, rejetant un « modèle où il y aurait des bons et des méchants ».

« Sinon, on n'avancera pas. Je ne connais pas de sujets complexes qui ne soit pas résolu par le dialogue. On partage la même planète. Il faut se mettre autour de la table. On a besoin d'embarquer tout le monde », a asséné le ministre lors d'une table ronde du monde agricole à Pouilly-en-Auxois, dans la campagne côte-d'orienne, sur la loi et le Pacte.

Ces textes « d'orientation et d'avenir » doivent en particulier aider l'agriculture à s'adapter au changement climatique et au renouvellement des générations, alors que quelque 100 000 fermes devraient changer de mains d'ici à 2030, du fait des départs en retraite.

Un projet de loi doit être établi « d'ici à l'été » puis un débat au Parlement « plutôt à l'automne », selon le ministre, qui a promis de se rendre dans « tous les territoires » pour assister aux concertations avec les Chambres d'agriculture à ce sujet. Marc Fesneau était vendredi en Centre-Val de Loire, région où il est élu. Il devait être mardi en Seine-et-Marne.

Le ministre a appelé à « résoudre territorialement » la contrainte climatique, car elle « ne s'exerce pas de la même façon en Occitanie qu'en Bourgogne-Franche-Comté ». « On a besoin d'une vision territoriale », a-t-il jugé.

