Qui sont Miss et Mister agri 2023 ?

« Vous avez été plus de 7 millions à suivre la page, près de 300 000 likes ont été distribués aux candidats, il y a eu des milliers de partages et près d'une centaine d'articles dans les médias !!, se réjouit Émilie Marin, organisatrice avec Alexia du concours Miss et Mister agri, dont Terre-net est partenaire, créé il y a près de 10 ans sur Facebook pour communiquer positivement sur l'agriculture et mettre en avant ceux et celles qui la font au quotidien.

325 candidats, 300 000 likes, 7 millions de followers !

Cette année, 325 candidatures ont été postées : 129 pour le titre de #Miss agri 2023, 102 pour #Mister agri 2023, 56 et 38 respectivement pour Miss agri et Mister agri junior « Tous les candidats se sont beaucoup investis pour faire découvrir leur profession et leur façon de travailler, démontrer qu'ils sont professionnels et le revendiquer : ils sont déjà dans le bien-être animal depuis longtemps et se donnent les moyens pour devenir toujours plus performants. Ils exercent avant tout des métiers de passion, des métiers qui nourrissent, des métiers indispensables », met-elle en avant.

Promouvoir des métiers de passion, indispensables.C

Concurrents et jury très impliqués

« Merci également aux membres du jury, qui se sont impliqués à 100 %. Ils ont pris leur rôle très au sérieux et sont allés fouiller dans les profils des candidats. Ils ont parfois eu le cœur lourd de devoir faire des choix. Il y aura forcément des déçus, mais ne soyez pas tristes car vous participez chaque jour à renforcer les valeurs d'une agriculture française d'excellence », ajoute-t-elle sur la page Facebook Élection Miss et Mister France Agricole.

Voici les Miss et Misters seniors et juniors, avec leurs dauphines et dauphins, dévoilés tout au long de la cérémonie de Miss France, un clin d'œil !

Catégorie Miss agri (> 18 ans)

Miss agri : Pauline, 31 ans, viticultrice (Gard)

« Je suis viticultrice et j'en suis fière ! Mon métier, c'est ma passion et c'est mon père qui me l'a transmise depuis toute petite. C'est pourquoi après avoir fini mes études d'œnologie et voyagé pour enrichir mes connaissances grâce aux diverses cultures étrangères, c'est tout naturellement que j'ai repris le flambeau de l'exploitation familiale "Domaine de Vallaurie" en cave particulière, raconte Pauline sur la page Facebook Élection Miss et Mister France Agricole. Bien plus qu'un métier, je considère cela comme une vie, à travailler mes vignes à pied ou sur mon tracteur puis vinifier mes cuvées et les commercialiser. »

Quels atouts lui ont permis d'être la nouvelle Miss agri ? « Ma polyvalence et mon goût pour l'innovation ! Installée depuis huit ans, j'ai créé mes cuvées et commencé la conversion bio de l'exploitation. Mon souhait étant de montrer qu'on peut évoluer au quotidien avec quelques adaptations qui inciteront à produire et acheter localement afin de valoriser le travail de tous les paysans. Gardons notre ambition de préserver notre excellence à la française ! »

1ère dauphine : Ophélie (Aube)

2e dauphine : Océane (Gard)

3e dauphine : Elsa (Bretagne)

Catégorie Mister agri (> 18 ans)

Mister agri : Tony, 21 ans, salarié en élevage laitier (Loire-Atlantique)

Tony a 21 ans et vit près de Pornic. Il détaille son parcours : « Je ne suis pas issu du milieu agricole, mais j’ai toujours été passionné par la production laitière. J’ai fait un bac pro CGEA, puis un BTS Acse en apprentissage et enfin un CS lait en apprentissage également. Responsable d’un troupeau laitier en salariat depuis trois ans, je suis en cours d’installation sur une exploitation de polyculture-élevage. » Ses attentes par rapport au concours : « Montrer qu’il reste des jeunes motivés pour s’installer en agriculture même avec la conjoncture ! »

1er dauphin : Lucas (Oise)

2e dauphin : Andy (Vendée)

3e dauphin : Anthony (Loiret)

Catégorie Miss agri junior (15-17 ans)

Miss agri junior : Léonie, 16 ans, Bac pro CGEA (Puy-de-Dôme)

« Ma maman est agricultrice, elle élève des volailles de chair et des vaches allaitantes de race Aubrac. J'aimerais m'installer avec elle ou reprendre une autre exploitation », relate Léonie. Elle a voulu participer parce que « derrière chaque ferme, se cache une femme trop souvent invisible, sans qui rien ne serait possible ! Ensemble, faisons sortir ces femmes de l'ombre. »

1ère dauphine : Lise (Haute-Vienne)

2e dauphine : Violette (Seine-Maritime)

3e dauphine : Océane (Seine-et-Marne)

Catégorie Mister agri junior (15-17 ans)

Mister agri junior : Enzo, 17 ans, BTS EGEA (Lorraine)

Par la suite, Enzo projette de faire un BTS Acse puis de s'installer. Il explique : « Étant né dans ce milieu, je suis passionné par les animaux et le matériel agricole. Ce métier n'est pas simplement un travail comme les autres mais une réelle passion. Je l'affectionne tout particulièrement car nous travaillons au fil des saisons tout en étant proches de nos animaux. Le changement régulier d’activités me permet aussi de découvrir plus de choses. Habituellement ce sont des génisses que je présente au concours, mais cette année c'est moi ! Mon but est de diffuser au maximum l'importance de l’agriculture dans le monde et de partager ma passion. »

1er dauphin : Rafael (Gard)

2e dauphin : Louis (Deux-Sèvres)

3e dauphin : Noah (Puy-de-Dôme)

