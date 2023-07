Nettoyer la moiss-batt entre les parcelles, un levier efficace pour 74% des agris

Certaines bonnes pratiques s'imposent dès la récolte afin de limiter la propagation des graines d’adventices (vulpins, bromes, ray-grass, folle avoine…) dans et entre les parcelles. Pour Arvalis, « la règle d’or est de ne jamais récolter une zone propre après une zone infestée sans avoir au préalable nettoyé la moissonneuse-batteuse ». « Prendre le temps en tant qu’agriculteur ou convaincre les entrepreneurs de suivre cette recommandation n’est toutefois pas chose aisée. »

Comme le montre ce sondage publié récemment sur Terre-net (1 188 votants) : si 31 % des agriculteurs indiquent nettoyer systématiquement leur machine après une parcelle sale, 43 % estiment également ce moyen efficace dans la lutte contre les adventices, mais soulignent le manque de temps parfois pendant la moisson.

« Plus simple à mettre en œuvre sans compromettre le débit de chantier, la récolte des parcelles sales doit intervenir en dernier. Soit en fin de journée pour nettoyer ensuite la machine ou en fin de période de récolte si cela est faisable. Dans le cas contraire, des parcelles propres risquent fortement d’être infestées inutilement par un nouveau stock semencier externe », précise Arvalis.

Comment nettoyer sa moissonneuse-batteuse en 20-30 minutes

Un nettoyage minutieux demande environ 20 à 30 minutes selon l’institut technique. Objectif : « nettoyer partout où peuvent s’accumuler des graines d’adventices ». Retrouvez le processus détaillé étape par étape : « il convient tout d’abord de placer la machine sur une zone non cultivée, moteur éteint, et de commencer par nettoyer le fond de la barre de coupe et le dessus du convoyeur. Ensuite, vider le bac à pierres sous le convoyeur puis nettoyer les grilles. Vérifier les trappes des pieds d’élévateur et de vis de retour ainsi que l’intérieur de la trémie et la trappe de vidange (quand elle existe) car des graines se nichent dans les recoins. »

« L’avant-dernière étape s’effectue moteur allumé : régler les vents et le batteur à la vitesse maximale et faire monter et descendre plusieurs fois la barre de coupe en faisant tourner la vis de vidange. Répéter cette opération 2 à 3 fois pendant 30 secondes plutôt qu’une seule fois sur un plus grand laps de temps. Enfin, arrêter à nouveau le moteur et nettoyer l’extérieur de la moissonneuse : le dessus du déflecteur du broyeur et l’essieu arrière. »

Toutes les étapes en vidéo :





« Outre le nettoyage de la machine après la récolte d’une parcelle, d’autres solutions mécaniques permettent de limiter le retour de graines d’adventices au sol, rappelle Arvalis. Des essais menés entre 2014 et 2018 sur une situation difficile en non-labour ont notamment montré l'effet significatif de la récolte de menues pailles sur la densité d'adventices et le rendement après 4 récoltes successives de céréales d'hiver. Dès la première année avec une pression de 28 ray-grass/m², la récolte des menues pailles a permis de réduire de 70 % les semences de ray-grass qui n’étaient pas tombées au sol avant la moisson. »

« La récolte des menues pailles permet de diminuer la densité de ray-grass à moyen terme et se traduit par des gains de rendements de 20 % les années à forte pression, entre menues pailles récoltées ou éparpillées. Toutefois, ce levier ne permet pas, à lui seul, de diminuer la pression, mais de l’atténuer. Cela reste un moyen complémentaire à associer à d’autres solutions efficaces pour réduire le stock semencier (labour, décalage de la date de semis, faux-semis…) », précise l'institut.