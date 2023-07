Que faire pour prévenir les départs de feu pendant la moisson ?

Entre le 2 et le 8 juillet, pas moins de 3 incendies se sont déclarés dans le département de l’Eure-et-Loir, à Juignettes, Gaugé et la Chapelle-du-Bois-des-Faulx. La sécheresse des sols combinée à la hausse des températures représente un cocktail explosif qui réclame un maximum de vigilance de la part des agriculteurs et des mesures de prévention optimales, largement documentées par les instances agricoles.

Entretien des machines agricoles

« Lorsque la température atteint près de 40 °C, le matériel est mis à rude épreuve et les risques d’embrasement sont démultipliés. Cette année 2023 est encore marquée par des conditions climatiques relativement sèches, avec un déficit hydrique selon les secteurs de 20 à 40 %. Les services de l’Etat, le SDIS et la profession agricole travaillent de concert pour maintenir des pratiques préventives », précise la Chambre d’agriculture de Normandie. Une vigilance toute particulière doit notamment être portée sur l’entretien et le l’équipement des machines agricoles.

Les points de sécurité sur le matériel agricole

Une maintenance régulière de la barre de coupe de la moissonneuse batteuse est nécessaire afin de limiter les points de chauffe ;

Limiter l’accumulation de poussière et de paille sur la machine est possible en effectuant des nettoyages réguliers ;

sur la machine est possible en effectuant des ; L’ajout de caméras supplémentaires permet de détecter plus efficacement les départs de feu sur l’équipement ;

permet de détecter plus efficacement les départs de feu sur l’équipement ; L'équipement de chaque tracteur d’un extincteur et la présence d'un déchaumeur dans la parcelle garantit une plus grande réactivité en cas d’incendie.

Les moyens de formation et de prévention

La formation des sapeurs-pompiers et des agriculteurs est tout aussi importante en vue d’une meilleure gestion des départs de feu. « Comme chaque année on essaie de s’améliorer, et de prendre en compte les enseignements de l’année précédente.

Les outils de prévention et de lutte contre les incendies

Les formations annuelles de maintien des acquis dédiées aux feux d’espaces naturels ( FEN ) généralisées depuis deux ans.

dédiées aux feux d’espaces naturels ( ) généralisées depuis deux ans. La « cohorte » d'agriculteurs volontaires, prévue pour venir en appui aux sapeurs-pompiers, depuis 2019.

« À cette époque la situation était extrêmement grave et c’est pour cela qu’on a fondé cette cohorte qui compte aujourd’hui 80 agriculteurs. Ils sont totalement en capacité, avec une prise de risque mesurée, de contenir les incendies » reconnaît Eric Thirouin, président de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

L'application de prédiction développée en accord avec la Chambre d’agriculture, le préfet d'Eure-et-Loir et le SDIS 28 depuis 3 ans.

Le dispositif prend en compte les données météorologiques, nationales et locales, la température, l’hygrométrie, le vent, la qualité des sols et l’emplacement des moissons afin de mieux adapter la gestion du risque d’incendie. En 2022, les exploitants ont ainsi effectué 120 déclarations sur cet outil en renseignant les moissons prévues, le type de céréales cultivées, la présence de machines agricoles ou d’outils de déchaumage.

