Un cru 2023 en dessous des attentes pour Arterris

Sur l’ensemble de la collecte d’été, « les rendements sont en recul en moyenne de 5 à 10 % par rapport aux attentes, en raison des conditions météo », indique Arterris dans son communiqué de bilan de moisson. « Pour autant, malgré ces aléas, la collecte, évaluée à 502 000 t, a augmenté de 25 % par rapport à 2022 ». Il faut noter « une hausse d’environ 10 % de la sole d’été permise grâce aux bonnes conditions de semis d’automne ».

« Bien que la qualité ait été impactée, la collecte 2023 maintient des standards permettant de trouver des débouchés pour les productions », assure la coopérative basée sur les régions Occitanie et sud Paca.

Retrouvez le point détaillé par culture :

- En blé dur, « la collecte est globalement équivalente à l’année dernière. Les rendements et les qualités sont, une nouvelle fois, très hétérogènes en fonction de la situation géographique des exploitations. En effet, les épisodes orageux très localisés entraînant de fortes pluies ont davantage impacté l’ouest que l’est du territoire, qui lui a connu une sécheresse durant toute la saison. Ces pluies ont entraîné des phénomènes de lessivage, diminuant le poids spécifique et en conséquence le rendement. À cela s’ajoute le développement de maladies fongiques comme la moucheture et le mitadinage sur le blé dur légèrement plus important que les autres années. Pour autant, les cultures ont bien résisté grâce à un potentiel initial élevé ».

- « La collecte de blé tendre double grâce à une surface en hausse de 20 % par rapport à 2022 où les rendements étaient historiquement bas. Pour autant, la qualité est hétérogène au même titre qu’en 2022, le principal critère impacté étant le poids spécifique ».

- « Pour les autres céréales à paille comme les fourragères, le constat est le même que pour le blé dur et le blé tendre ».

- « Du côté des protéagineux (pois et féveroles), les surfaces ont fortement augmenté, de l’ordre de 75 %, ce qui peut s’expliquer par les nouvelles directives de la Pac.

- En colza, « la sole ainsi que le rendement ont été plutôt stables cette année ».

