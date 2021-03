Variétés maïs et sorgho 35 nouvelles variétés de maïs et 3 de sorgho inscrites au catalogue officiel

Lors de la section CTPS du 14 janvier 2021, 35 nouvelles variétés de maïs et 3 de sorgho ont été proposées à l'inscription sur la liste A du catalogue officiel français.

25 nouvelles variétés ayant satisfait aux épreuves grain, dont 4 variétés après seulement une année d’expérimentation grâce au nouveau système de contribution du déposant à l’examen Vate mis en place à partir de la campagne 2020 ;

Ces 4 variétés ont affiché des performances nettement supérieures au seuil attendu, performances confirmées par des données obtenues par les déposants dans leurs propres réseaux d'expérimentation.

6 ayant satisfait aux épreuves fourrage ;

; 2 ayant satisfait aux épreuves rubrique waxy ;

; 2 ayant satisfait aux épreuves rubrique riche en huile .

Et aussi 3 nouvelles variétés de sorgho, dont :

2 ayant satisfait aux épreuves grain ;

; 1 ayant satisfait aux épreuves fourrage monocoupe ensilage .



> Résultats Vate maïs 2021

> Résultats Vate sorgho 2021 Retrouvez les caractéristiques de ces nouvelles variétés :

« L’accélération de la phase d’inscription réservée aux variétés de maïs ayant très nettement démontré un progrès et une bonne tenue de tige est un aboutissement de l’engagement pris par la section "maïs et sorgho" du CTPS en 2018 pour contribuer à une meilleure adéquation entre épreuves d’inscription et enjeux du marché », note le Geves. « La liste des variétés proposées à l’inscription ne sera effective qu’après publication prochaine au Journal officiel. Des mises à jour régulières sont effectuées sur le site https://www.geves.fr/catalogue. »

