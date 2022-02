Sélection variétale BASF a mis au point la 1ère variété de semence d'oignon ne faisant pas pleurer

On n'arrête pas le progrès ! BASF vient d'annoncer la commercialisation des premiers oignons qui ne font pas pleurer auprès des consommateurs européens, sous la marque Sunions.

« Cette variété d'oignon jaune constitue une percée des programmes d'innovation légumes de BASF et change véritablement la donne en étant le premier oignon "doux et sans larmes" disponible sur le marché », annonce la firme. C'est le résultat de « plus de trois décennies d'efforts en sélection conventionnelle ».

Parmi les particularités mises en avant par BASF : « cette variété devient plus douce et plus sucrée avec le temps, contrairement aux oignons généralement plus piquants lorsqu'ils sont conservés ».

Phase pilote pour les consommateurs européens

« Lancé avec succès aux États-Unis et au Canada en 2017, puis en Espagne en 2020, des initiatives de vente pilote ont débuté en décembre 2021 en Italie et janvier 2022 au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Les oignons frais sont commercialisés par partenariat commercial sous la marque Sunions. »

« Cultivés à partir d'une variété de semences de l’assortiment Nunhems, les Sunions ont été introduits sur le marché en collaboration avec les partenaires de la filière, BASF fournissant les semences, les recommandations de culture, l'assurance qualité et la mise en relation des partenaires de la filière de la "ferme à la table". »

Si les Sunions ne sont livrés qu'à « un nombre réduit de magasins appartenant à un nombre limité de chaînes de supermarchés en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni », la firme précise que la distribution pourra être étendue dès la saison prochaine suivant l'intérêt local des consommateurs et les options d'approvisionnement disponibles.

