Application mobile BASF Agro lance AgAssist, un assistant pour la protection des cultures

BASF a lancé, le 17 mai dernier, AgAssist : son application mobile gratuite, qui accompagne les agriculteurs au quotidien dans la protection de leurs cultures.

Avec son application mobile AgAssist, BASF Agro met à disposition des agriculteurs « le catalogue complet de toutes les solutions phytosanitaires disponibles en France pour toutes les cultures (céréales, cultures industrielles, vigne, cultures spéciales et arboriculture), et toujours à jour ». Ce dernier est accessible en ligne comme hors connexion.

Retrouvez aussi « un service météo détaillé avec un système d'alertes paramétrables ». Enfin, « l'application propose un "assistant à la pulvérisation" qui identifie les meilleures conditions pour l'application des produits de protection des cultures, grâce à la géolocalisation des cultures et aux conditions météo ».

Autre actualité de la firme : le lancement de "La Ferme Virtuelle", « une plateforme web pour découvrir l'étendue des solutions de BASF et avancer vers l'agriculture de demain ». BASF y partage notamment « des témoignages et vidéos d'agriculteurs et d'experts reconnus, des webinaires en ligne, des visites d'essais "comme si vous y étiez" et différents autres contenus sur les dernières innovations agricoles : itinéraires agroécologiques, protection des cultures, biocontrôle, semences, outils d'aide à la décision... ».

