Latitude XL Certis propose une nouvelle solution de lutte contre le piétin échaudage

Certis entend faciliter la protection des céréales contre le piétin échaudage, avec sa nouvelle solution Latitude XL.

Contre le piétin échaudage, Certis présente Latitude XL, qui « permet désormais d’intervenir chaque année pour sécuriser le rendement céréalier d’une même parcelle ». « Malgré la réduction des surfaces blé/blé, l’évolution des assolements incluant du maïs ou des céréales de printemps et la baisse du prix du blé, les utilisations de Latitude sont en progression constante depuis trois ans », constate Vanessa Denaud, chef marché traitement de semences.

La firme propose également sur son site web « des outils pour mieux gérer le risque maladie. Comme, par exemple, l’application qui permet de calculer le risque "piétin échaudage" sur une parcelle donnée, en quelques clics. Il suffit de renseigner la typologie de rotation (pour l’année précédente, et l’année N-2), des informations sur le désherbage mené et sur les conditions climatiques de l’année précédente, et enfin la date et les conditions de semis, ajoute Certis. L’agriculteur peut aussi obtenir, là aussi en quelques clics, son gain en euros par hectare suite à l’utilisation d'un anti-piétin échaudage ». Les ingénieurs Certis ont aussi créé l’outil Cartitude qui permet de calculer, à l’échelle du département et même de la circonscription, le gain de collecte rendu possible si l’utilisation de LatitudeXL avait été généralisée. Cartitude autorise également le calcul de la rentabilité de la protection à l’hectare, en prenant en compte l’espèce semée, la densité de semis, le gain de rendement, le gain en termes de qualité de récolte et l’investissement Latitude ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net