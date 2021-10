Résultats d'essais Copseed, une solution « efficace et rentable en AB » contre la carie du blé

En agriculture biologique (AB), la protection de la semence contre la carie du blé est un passage obligé selon Certis. La firme met en avant sa solution Copseed, « efficace et rentable ». Retrouvez les derniers résultats d'essais sur le sujet.

Si la récolte est contaminée par la carie du blé, même de manière infime, « il est impossible de commercialiser le lot. On se retrouve avec du blé à poules, dans le meilleur des cas... », prévient Vanessa Denaud, chef marché TS chez Certis. De plus, « le champignon pathogène reste dans le sol de longues années et seule une absence totale de semis de céréales à paille durant 7 à 10 ans sur une même parcelle permet de l'éradiquer, d'où l’importance de la protection préventive de la semence en agriculture biologique (AB) », rappelle Certis.

Comparaison entre Copseed et du vinaigre

Seulement « peu de solutions sont homologuées pour assurer cette protection en AB ». Certis a donc mis en place des essais plein champ, en collaboration avec un semencier et un distributeur pour « évaluer le comportement du blé traité au vinaigre comparé à celui de blé semé à différentes densités, protégé avec Copseed, son TS à base de cuivre et autorisé en AB ».

D'après les résultats obtenus, le vinaigre n'apparaît pas comme « une option "économique", se réjouit Vanessa Denaud. À l’achat sans doute, mais parce que la phytotoxicité du vinaigre oblige toujours l’agriculteur à semer son blé à densité plus élevée, pour espérer maintenir son niveau de récolte, la rentabilité du traitement est plus faible que s’il avait utilisé Copseed », poursuit l'experte.

« Même en semant 150 graines au m² de moins que pour la modalité vinaigre, la rentabilité de la culture est supérieure avec le TS Certis. » Vanessa Denaud détaille : « En moyenne, le coût de production pour 1 000 épis fertiles de blé protégés Copseed est inférieur de 0,015 euros par rapport à celui protégé au vinaigre. Le coût supérieur de la protection TS est gommé par son atout sélectivité. »

Parmi les autres bénéfices de Copseed mis en avant : « la culture est plus dense. On comptabilise plus de pieds/m², d’où une meilleure couverture du sol. Les essais mettent également en évidence une supériorité au niveau développement racinaire, ce qui est source d’une meilleure vigueur de départ, d’une meilleure résistance au passage de la herse étrille, d’un chevelu racinaire plus dense. Tout cela conjugué offre à la culture une meilleure absorption des minéraux et, au final, de meilleurs rendements (23,3 q/ha avec Copseed vs 17,5 pour le vinaigre) ».

