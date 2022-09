Bio-intrants Elicit Plant et Phyteurop industries signent un partenariat de production

Dans un communiqué commun, Phyteurop industries et Elicit Plant viennent d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique pour augmenter les capacités de production des produits Best-a, pour les cultures de maïs et de soja.

L'agri-biotech française Elicit Plant a démarré il y a quelques mois la commercialisation en France de sa technologie de bio-intrant à base de phytostérols végétaux, suite à l'obtention d'une AMM de la part de l'Anses en 2021. « Notre solution stimule naturellement le métabolisme des plantes de sorte que leur besoin en eau diminue et qu’elles sont moins sujettes au stress hydrique », rappelle Jean-François Déchant, président d'Elicit Plant.

« Avec des gains de rendement observés de l’ordre de 10 %, notre produit contribue à pérenniser les filières. La dynamique actuelle avec nos clients et prospects, en France et à l’étranger, nous conduit à anticiper une très forte croissance pour notre produit phare le Best-a maïs. Cet accord stratégique et structurant avec Phyteurop industries s’inscrit dans notre logique de développement ambitieux. » Elicit Plant vise, en effet, plusieurs millions d'ha cultivés à l'échelle mondiale dans les prochaines années.

« Ce premier partenariat valide notre choix de procéder à un investissement majeur sur notre site de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) pour construire une nouvelle entité qui sera totalement dédiée à la production et formulation des bio-intrants, précise aussi Fabrice Buet, directeur général de Phyteurop. Nous souhaitons faire bénéficier à toutes les entreprises innovantes qui arrivent sur le marché de notre outil industriel, et de notre savoir-faire en termes de formulation : plus de 100 experts sur site de 22 000 m2 de bâtiments. »

