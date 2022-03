Blé En 2022, la liste des blés meuniers rassemble 174 variétés

L'Association nationale de la meunerie française (ANMF) vient de publier sa nouvelle liste de blés meuniers à l'attention des professionnels, meuniers, producteurs et organismes collecteurs. Au total, ce sont 174 variétés qui sont référencées pour 2022.

Chaque année, la liste des variétés de blé choisies par les meuniers est mise à jour « pour une offre de blé diversifiée et qualitative, permettant la production de farines d’excellence pour toutes les utilisations : panification, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie... », explique l’Association nationale de la meunerie française.

Les variétés recommandées par la meunerie (VRM)

« Les variétés VRM sont sélectionnées pour leur aptitude à être utilisées en pure. Elles sont prescrites à l’attention des agriculteurs et des OS pour les semis 2022, toutefois les variétés peuvent également être considérées VRM par les utilisateurs dès la prochaine récolte », rappelle l'association. À noter : « les VRM ne figurent plus dans les listes BPMF car elles le sont de facto ».

En 2022, 20 variétés intègrent ainsi les listes VRM :

9 blés panifiables : Agenor, Autricum, Grekau, Junior, LG Austerion, LG Audace, Prestance, RGT Letsgo, SY Admiration ;

1 blé de force : Teorema ;

2 blés biscuitiers : LG Skyscraper, SU Ecusson ;

5 blés bio panifiables : Alicantus, Apexus, Cecilius, Christoph, Wendelin ;

3 blés bio biscuitiers : Adriatic, Hansel, SU Ecusson.

Les variétés en observation (VO)

« Avant d’être inscrites parmi les VRM, les variétés sont d’abord évaluées sur la base de 2 années d’études avant leur inscription au catalogue officiel. Puis elles sont mises en observation, pendant 2 ans au maximum, pour permettre aux meuniers de les tester », précise l'ANMF. 20 nouvelles variétés intègrent également ces listes VO :

14 blés panifiables : Balzac, Celebrity, KWS Consortium, LG Abilene, LG Arlety, RGT Pacteo, RGT Tweeteo, Shaun, Shrek, SU Addiction, SU Hycardi, SU Mousqueton ;

3 blés de force : Anacleta, KWS Criterium, KWS Forticium ;

3 blés bio panifiables : Aurelius, Montalbano, Wital.

« Les variétés panifiables Arcachon et Hyligo ainsi que les variétés bio panifiables LD Chaine et LD Voile restent en observation pour une 2e année. »

Blés pour la meunerie française (BPMF)

Enfin, « les BPMF rassemblent les VRM et d’autres variétés utilisables en mélange par la meunerie. Elles sont prescrites pour les allotements des organismes collecteurs pour la récolte 2022 et sont destinées à être utilisées dans le cadre des contrats d’approvisionnement des moulins, sauf spécifications contractuelles différentes. Il est rappelé que la présence, dans un lot de BPMF panifiables, de variétés BPMF biscuitières ou de variétés non inscrites dans une des listes BPMF, entraîne le déclassement du lot complet ».

Les listes BPMF 2022 comptent quatre nouvelles variétés de blé panifiable : Cervantes, Hyacinth, KWS Agrum et Spacium. À l'inverse, quatre variétés sont retirées de ces listes à la demande des obtenteurs (blés panifiables) : Cellule, KWS Tonnerre, Sanremo et Solehio.

Dernière précision : « les variétés Mutic et Rubisko ne doivent pas dépasser 15 %, en cumul, dans les mélanges BPMF panifiables ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net